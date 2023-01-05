WP: США притормозили с отправкой Украине одного вида оружия

Америка не собирается отправлять на Украину танки Abrams. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на анонимного чиновника.
«Администрация по-прежнему исключает отправку еще более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и имеют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью», — передает издание. Также уточняется, что такие танки подвержены поломкам и требуют особых знаний для технического обслуживания.
Ранее американский журналист также высказал мнение, что танки Abrams никогда не будут поставлены на Украину, передает RT. Кроме таких танков, Америка никогда не предоставит украинцам самолеты F-16 и комплексы ATACMS, чтобы не ухудшать свои отношения с Москвой.
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Америка не собирается отправлять на Украину танки Abrams. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на анонимного чиновника. «Администрация по-прежнему исключает отправку еще более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и имеют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью», — передает издание. Также уточняется, что такие танки подвержены поломкам и требуют особых знаний для технического обслуживания. Ранее американский журналист также высказал мнение, что танки Abrams никогда не будут поставлены на Украину, передает RT. Кроме таких танков, Америка никогда не предоставит украинцам самолеты F-16 и комплексы ATACMS, чтобы не ухудшать свои отношения с Москвой.