09 января 2023

ВС РФ под Соледаром ликвидировали начштаба украинского спецназа Юрчика

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, снайпер, спецоперация, снайперская винтовка, снайперская точка, зимняя маскировка
Госпогранслужба Украины сообщает о смерти полковника ВСУ под Соледаром Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Соледара (ДНР) был ликвидирован полковник украинского спецназа Юрий Юрчик. Об этом сообщила Пограничная служба Украины.

«Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика», — сообщает Госпогранслужба Украины в своем telegram-канале. Согласно заявлению, Юрчик занимался организацией обороны в районе Соледара.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в районе Соледара, передает RT. Также сообщается о потерях ВСУ в районе Бахмута. Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о падении боевого духа в рядах ВСУ. По ее словам, это связано с тем, что значительная часть украинской армии состоит из мобилизованных.

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В районе Соледара (ДНР) был ликвидирован полковник украинского спецназа Юрий Юрчик. Об этом сообщила Пограничная служба Украины. «Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика», — сообщает Госпогранслужба Украины в своем telegram-канале. Согласно заявлению, Юрчик занимался организацией обороны в районе Соледара. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в районе Соледара, передает RT. Также сообщается о потерях ВСУ в районе Бахмута. Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о падении боевого духа в рядах ВСУ. По ее словам, это связано с тем, что значительная часть украинской армии состоит из мобилизованных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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