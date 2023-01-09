ВС РФ под Соледаром ликвидировали начштаба украинского спецназа Юрчика

09 января 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Госпогранслужба Украины сообщает о смерти полковника ВСУ под Соледаром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Соледара (ДНР) был ликвидирован полковник украинского спецназа Юрий Юрчик. Об этом сообщила Пограничная служба Украины. «Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика», — сообщает Госпогранслужба Украины в своем telegram-канале. Согласно заявлению, Юрчик занимался организацией обороны в районе Соледара. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в районе Соледара, передает RT. Также сообщается о потерях ВСУ в районе Бахмута. Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о падении боевого духа в рядах ВСУ. По ее словам, это связано с тем, что значительная часть украинской армии состоит из мобилизованных.

В районе Соледара (ДНР) был ликвидирован полковник украинского спецназа Юрий Юрчик. Об этом сообщила Пограничная служба Украины. «Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика», — сообщает Госпогранслужба Украины в своем telegram-канале. Согласно заявлению, Юрчик занимался организацией обороны в районе Соледара. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в районе Соледара, передает RT. Также сообщается о потерях ВСУ в районе Бахмута. Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о падении боевого духа в рядах ВСУ. По ее словам, это связано с тем, что значительная часть украинской армии состоит из мобилизованных.