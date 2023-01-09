Минобороны показало пуск «Искандера» по военной инфраструктуре ВСУ. Видео

10 января 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Минобороны показали работу «Искандера» по объекту военной инфраструктуры ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появилось видео с запуском ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры украинской армии. Видео опубликовало Минобороны России. «Расчет пусковой установки получает задачу на нанесение ракетного удара, занимает свои места, выдвигается на стартовую позицию, осуществляет режим выхода на готовность нанесения ракетного удара, после чего осуществляет пуск», — прокомментировал на видеозаписи командир батареи Артем. После запуска установка может совершить еще один залп, если позиция еще не вскрыта. В основном экипажи меняют укрытия после каждого пуска, на боеспособности количество перемещений не сказывается. Ранее первый замглавы корпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказывал, что в России наращивается производство ракетных комплексов «Искандер». Он отметил, что количество установок и боеприпасов было увеличено в разы, передает RT. Он также рассказал, что «Искандер» является точной и надежной военной техникой.

Появилось видео с запуском ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры украинской армии. Видео опубликовало Минобороны России. «Расчет пусковой установки получает задачу на нанесение ракетного удара, занимает свои места, выдвигается на стартовую позицию, осуществляет режим выхода на готовность нанесения ракетного удара, после чего осуществляет пуск», — прокомментировал на видеозаписи командир батареи Артем. После запуска установка может совершить еще один залп, если позиция еще не вскрыта. В основном экипажи меняют укрытия после каждого пуска, на боеспособности количество перемещений не сказывается. Ранее первый замглавы корпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказывал, что в России наращивается производство ракетных комплексов «Искандер». Он отметил, что количество установок и боеприпасов было увеличено в разы, передает RT. Он также рассказал, что «Искандер» является точной и надежной военной техникой.