Политолог Баширов: США вынуждены работать с Зеленским

Владимир Зеленский слишком многое знает, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден вынужден работать с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как ему больше не с кем сотрудничать, а президент Украины уже знает слишком многое. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

«Байденовский Вашингтон продолжает ставить на Зеленского вынуждено, просто никого больше нет на горизонте и знает он слишком многое, но терпеть такое положение дел опасно. Не зря директор ЦРУ прилетал тайно в Киев на днях», — написал Баширов в своем telegram-канале .

По его словам, ставка сделана только на победу Украины. А в случае неудачи США сменят курс вместе с Зеленским, списав провал на непригодность элит Украины в достижении стандартов демократии Запада, считает политолог.

Президент Украины в декабре приезжал в Вашингтон, чтобы обсудить поддержку Киева. США помогают Украине поставками военной помощи с начала российской спецоперации. Так, ВСУ получат от Вашингтона еще 2,5 млрд долларов, передает RT со ссылкой на решение Пентагона. Однако США могли бы остановить конфликт на Украине одним звонком, если бы Байден хотел этого, считает бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.