Россияне в соцсетях шутят об идее ограничить выезд из страны

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Ограничение выезда из РФ предотвратит побеги из страны, считают комментаторы Фото:

Российские пользователи соцсетей шутят над планами Госдумы ввести ограничения на выезд граждан из страны. Комментаторы уже предположили, что такая мера служит для того, чтобы пресечь побеги из страны.

Пользователи считают, что намерение властей обязать россиян резервировать дату и время на пересечение границы станет мерой пресечения побегов из страны. «Чтобы еще лям (миллион) не сбежал», — написал Евгений Кайманов. С ним солидарен другой пользователь, который посетовал на то, что некоторые сбегают из страны, словно «крысы».

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести для россиян правила, согласно которым, граждане должны будут резервировать дату и время для пересечения границы на автотранспорте. Сообщалось, что требование коснется как россиян, так и иностранцев.

Некоторые пользователи считают, что такая меря служит для предотвращения побегов
Кому-то надоело, что люди сбегают из РФ, будто «крысы»

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Российские пользователи соцсетей шутят над планами Госдумы ввести ограничения на выезд граждан из страны. Комментаторы уже предположили, что такая мера служит для того, чтобы пресечь побеги из страны. Пользователи считают, что намерение властей обязать россиян резервировать дату и время на пересечение границы станет мерой пресечения побегов из страны. «Чтобы еще лям (миллион) не сбежал», — написал Евгений Кайманов. С ним солидарен другой пользователь, который посетовал на то, что некоторые сбегают из страны, словно «крысы». Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести для россиян правила, согласно которым, граждане должны будут резервировать дату и время для пересечения границы на автотранспорте. Сообщалось, что требование коснется как россиян, так и иностранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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