Россияне в соцсетях шутят об идее ограничить выезд из страны

Ограничение выезда из РФ предотвратит побеги из страны, считают комментаторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские пользователи соцсетей шутят над планами Госдумы ввести ограничения на выезд граждан из страны. Комментаторы уже предположили, что такая мера служит для того, чтобы пресечь побеги из страны.

Пользователи считают, что намерение властей обязать россиян резервировать дату и время на пересечение границы станет мерой пресечения побегов из страны. «Чтобы еще лям (миллион) не сбежал», — написал Евгений Кайманов. С ним солидарен другой пользователь, который посетовал на то, что некоторые сбегают из страны, словно «крысы».

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести для россиян правила, согласно которым, граждане должны будут резервировать дату и время для пересечения границы на автотранспорте. Сообщалось, что требование коснется как россиян, так и иностранцев.

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