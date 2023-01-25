Политтехнолог раскрыл, чего Путин ждет от российских студентов

Политолог Корякин: Путин провел символическую передачу ответственности за Россию студентам

25 января 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился со студентами МГУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Во время встречи со студентами МГУ президент России Владимир Путин передал символическую ответственность за будущее РФ молодому поколению. Таким мнением с URA.RU поделился политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. «Важный момент этой встречи — внимание к поколению, которое во многом сейчас стоит перед серьезным вызовом относительно всего, что происходит в мире и вокруг нашей страны. И тому, кому потом жить в стране и приводить ее в порядок после того, как обстановка будет нормализована. Это важный момент передачи символической ответственности от поколения старших к младшим. Президент это понимает. Также он осознает, что общаться с этим поколением надо более неформально. Разговаривать с молодежью на их языке мало кто может. И в политической системе мы наблюдаем заскорузлость партийных лидеров, редко происходит обновление. И в этом смысле президент демонстрирует значимость новой крови, новых взглядов, нового поколения, тех, кому потом страну развивать дальше», — сказал Станислав Корякин. По его словам, визит Путина в МГУ показал приверженность к традициям. «25 число — праздник студенчества и всегда отмечался практически по всей стране, несмотря на смену строя. Страны поменялась, а дата остается неизменной. Самое важное, что, несмотря на различные изменения, есть такие сквозные символы, которые передаются из поколения в поколение и являются связующим звеном. Была продемонстрирована незыблемость формальных традиций», — объяснил эксперт. Собеседник отметил важность обсуждения студенческих стройотрядов. «Это вовлечение в общественно-полезную деятельность. Мне кажется, что большое количество студентов, прошедшие через эти стройотряды, получили не только первые навыки по профессии, но и произошла групповая социализация. Часто студенты сфокусированы на работе. Они не совсем понимают, как устроена жизнь. Это помогает узнать страну, узнать, чем живут люди в других социальных группах и слоях, лучше узнать друг друга и себя. Именно на такой работе человек понимает, на что он способен, к чему готов», — заключил Корякин. Президент России Владимир Путин провел встречу со студентами Московского государственного университета. На ней он обсудил важность студентов для восстановления новых российских территорий. Поговорил об «отмене» русской культуры за рубежом и назвал основные цели спецоперации России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время встречи со студентами МГУ президент России Владимир Путин передал символическую ответственность за будущее РФ молодому поколению. Таким мнением с URA.RU поделился политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. «Важный момент этой встречи — внимание к поколению, которое во многом сейчас стоит перед серьезным вызовом относительно всего, что происходит в мире и вокруг нашей страны. И тому, кому потом жить в стране и приводить ее в порядок после того, как обстановка будет нормализована. Это важный момент передачи символической ответственности от поколения старших к младшим. Президент это понимает. Также он осознает, что общаться с этим поколением надо более неформально. Разговаривать с молодежью на их языке мало кто может. И в политической системе мы наблюдаем заскорузлость партийных лидеров, редко происходит обновление. И в этом смысле президент демонстрирует значимость новой крови, новых взглядов, нового поколения, тех, кому потом страну развивать дальше», — сказал Станислав Корякин. По его словам, визит Путина в МГУ показал приверженность к традициям. «25 число — праздник студенчества и всегда отмечался практически по всей стране, несмотря на смену строя. Страны поменялась, а дата остается неизменной. Самое важное, что, несмотря на различные изменения, есть такие сквозные символы, которые передаются из поколения в поколение и являются связующим звеном. Была продемонстрирована незыблемость формальных традиций», — объяснил эксперт. Собеседник отметил важность обсуждения студенческих стройотрядов. «Это вовлечение в общественно-полезную деятельность. Мне кажется, что большое количество студентов, прошедшие через эти стройотряды, получили не только первые навыки по профессии, но и произошла групповая социализация. Часто студенты сфокусированы на работе. Они не совсем понимают, как устроена жизнь. Это помогает узнать страну, узнать, чем живут люди в других социальных группах и слоях, лучше узнать друг друга и себя. Именно на такой работе человек понимает, на что он способен, к чему готов», — заключил Корякин. Президент России Владимир Путин провел встречу со студентами Московского государственного университета. На ней он обсудил важность студентов для восстановления новых российских территорий. Поговорил об «отмене» русской культуры за рубежом и назвал основные цели спецоперации России.