Что известно об ударах по объектам инфраструктуры на Украине к этому часу. Карта

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На территории всей Украины объявлена воздушная тревога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По объектам инфраструктуры Украины был совершен ряд ракетных ударов. URA.RU приводит информацию о разрушениях.

  • Виталий Кличко рассказал об ударах в Днепропетровском районе Киева. Было слышно два громких взрыва. В telegram-каналах начали появляться видео с повреждениями объекта инфраструктуры. Предположительно удары пришлись по Дарницкой ТЭЦ или вагоноремонтному заводу.
  • Начальник Одесской РОА Юрий Крук заявил об ударах в Одесской области. Сообщается о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры, в том числе подстанции в Петродолинском. Известно, что нет раненных.
  • Объект инфраструктуры был поражен в Винницкой области. Информацию подтвердил губернатор региона Сергей Борзов.
  • В Днепропетровске — попадание по объекту энергетической инфраструктуры.
  • Столб дыма видно на фотографиях из Запорожской области. Там в результате ракетного удара был поврежден объект энергетики, находящийся на подконтрольной Киеву территории области.
  • По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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По объектам инфраструктуры Украины был совершен ряд ракетных ударов. URA.RU приводит информацию о разрушениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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