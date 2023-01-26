На территории всей Украины объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По объектам инфраструктуры Украины был совершен ряд ракетных ударов. URA.RU приводит информацию о разрушениях.
- Виталий Кличко рассказал об ударах в Днепропетровском районе Киева. Было слышно два громких взрыва. В telegram-каналах начали появляться видео с повреждениями объекта инфраструктуры. Предположительно удары пришлись по Дарницкой ТЭЦ или вагоноремонтному заводу.
- Начальник Одесской РОА Юрий Крук заявил об ударах в Одесской области. Сообщается о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры, в том числе подстанции в Петродолинском. Известно, что нет раненных.
- Объект инфраструктуры был поражен в Винницкой области. Информацию подтвердил губернатор региона Сергей Борзов.
- В Днепропетровске — попадание по объекту энергетической инфраструктуры.
- Столб дыма видно на фотографиях из Запорожской области. Там в результате ракетного удара был поврежден объект энергетики, находящийся на подконтрольной Киеву территории области.
- По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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