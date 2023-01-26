Военный эксперт объяснил, почему «Азов»* вошел в состав Сухопутных войск Украины. Видео

Военный эксперт: вхождение «Азова»* в состав Сухопутных войск нужно для пиар-компании ВСУ
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ВСУ нужен нацбатальон «Азов» для пиар-компании, заявил Игорь Коротченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вхождение нацбатальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) в состав Сухопутных войск ВСУ является пиар-ходом. Об этом заявил военный эксперт и член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

«Вся современная Украина и ее политическая система основана на нацистской идеологии, на принципах повстанческой армии», — рассказал Коротченко в разговоре с Пятым каналом. Он комментировал вхождение нацбатальона в состав армии Украины.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что целями СВО являются: денацификация и демилитаризация Украины. 25 декабря издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором говорится о возрождении полка «Азов» на Украине на официальном уровне. 26 декабря глава «Азова» заявил о вхождении батальона в состав в Сухопутных войск ВСУ, сообщает издание Nation News.

*«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

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Вхождение нацбатальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) в состав Сухопутных войск ВСУ является пиар-ходом. Об этом заявил военный эксперт и член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. «Вся современная Украина и ее политическая система основана на нацистской идеологии, на принципах повстанческой армии», — рассказал Коротченко в разговоре с Пятым каналом. Он комментировал вхождение нацбатальона в состав армии Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что целями СВО являются: денацификация и демилитаризация Украины. 25 декабря издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором говорится о возрождении полка «Азов» на Украине на официальном уровне. 26 декабря глава «Азова» заявил о вхождении батальона в состав в Сухопутных войск ВСУ, сообщает издание Nation News. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
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