РБК: более 50 тысяч россиян имеют двойное гражданство или вид на жительство за рубежом

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Более 50 тысяч россиян в 2022 году сообщили о наличии у них двойного гражданства или ВНЖ Фото:

Более чем у 50 тысяч россиян есть второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Об этом рассказал замначальника управления МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Юрий Титов.

«Согласно ведомственной статистической отчетности в 2022 году в территориальные органы МВД России с уведомлением о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве обратилось более 50 тыс. человек, что на 4,6% меньше, чем в 2021 году», — рассказал Юрий Титов в беседе с РБК. В основном речь идет о гражданстве Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины.

Россиянки больше не смогут получить вид на жительство в Аргентине по факту рождения в стране ребенка. Аргентина выдавала гражданство всем родившимся детям в стране независимо от гражданства их родителей. Родители в свою очередь могли оформить вид на жительство на основании наличия гражданства у ребенка. Это повлекло к развитию особого вида туризма беременных с целью получения ВНЖ, а также распространению фирм, организующих такой туризм. В настоящий момент Аргентина перестала пускать беременных россиянок в страну, аргументируя отказы тем, что они соврали о цели визита.

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Более чем у 50 тысяч россиян есть второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Об этом рассказал замначальника управления МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Юрий Титов. «Согласно ведомственной статистической отчетности в 2022 году в территориальные органы МВД России с уведомлением о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве обратилось более 50 тыс. человек, что на 4,6% меньше, чем в 2021 году», — рассказал Юрий Титов в беседе с РБК. В основном речь идет о гражданстве Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины. Россиянки больше не смогут получить вид на жительство в Аргентине по факту рождения в стране ребенка. Аргентина выдавала гражданство всем родившимся детям в стране независимо от гражданства их родителей. Родители в свою очередь могли оформить вид на жительство на основании наличия гражданства у ребенка. Это повлекло к развитию особого вида туризма беременных с целью получения ВНЖ, а также распространению фирм, организующих такой туризм. В настоящий момент Аргентина перестала пускать беременных россиянок в страну, аргументируя отказы тем, что они соврали о цели визита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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