Желающих попасть в Россию украинцев принудительно мобилизуют ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинский флаг, украина, ВСУ, украинские военные
Польша и Прибалтика возвращают украинцев назад, где их мобилизуют в ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша и страны Балтии принудительно возвращают назад украинцев, желающих попасть через их территорию в Россию. После выдачи на Украину их мобилизуют для службы в вооруженных силах, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«В настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Ранее URA.RU рассказало, что на Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут рассылаться через мессенджеры. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша и страны Балтии принудительно возвращают назад украинцев, желающих попасть через их территорию в Россию. После выдачи на Украину их мобилизуют для службы в вооруженных силах, сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Ранее URA.RU рассказало, что на Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут рассылаться через мессенджеры. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...