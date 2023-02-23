Желающих попасть в Россию украинцев принудительно мобилизуют ВСУ

23 февраля 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Польша и Прибалтика возвращают украинцев назад, где их мобилизуют в ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша и страны Балтии принудительно возвращают назад украинцев, желающих попасть через их территорию в Россию. После выдачи на Украину их мобилизуют для службы в вооруженных силах, сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Ранее URA.RU рассказало, что на Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут рассылаться через мессенджеры. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации.

Польша и страны Балтии принудительно возвращают назад украинцев, желающих попасть через их территорию в Россию. После выдачи на Украину их мобилизуют для службы в вооруженных силах, сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Ранее URA.RU рассказало, что на Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут рассылаться через мессенджеры. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации.