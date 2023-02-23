США обсуждают поставки новейших истребителей на Украину: главное к вечеру 23 февраля

23 февраля 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в США обсуждают поставки истребителей на Украину. Французская компания «Ашан» признана на Украине «спонсором войны». URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 февраля.