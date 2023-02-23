США обсуждают поставки новейших истребителей на Украину: главное к вечеру 23 февраля

В США обсуждают поставку истребителей на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в США обсуждают поставки истребителей на Украину. Французская компания «Ашан» признана на Украине «спонсором войны». URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 февраля.
- В Америке обсуждают поставку новейших истребителей на Украину. Речь идет о военных самолетах четвертого и пятого поколения.
- Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал не использовать истребители для нанесения ударов по России. Он отметил, что самолеты будут применяться для возврата новых российских территорий в состав Украины.
- Также Кулеба заявил, что конфликт с Россией закончится только на условиях Украины. В основу мирных переговоров войдет «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад хочет расчленить Россию. Он отметил, что России грозит опасность, но попытки Запада обречены на провал.
- В Минобороны РФ рассказали, что российская армия сбила украинский самолет СУ-25. Самолет ВСУ был сбит под Херсоном, передает Пятый канал.
- Западные метеорологические агентства намеренно искажают прогнозы погоды, чтобы дезинформировать военно-воздушные силы России. Об этом рассказал бывший военный метеоролог Александр Ильин.
- Украина признала французскую компанию «Ашан» «спонсором войны» из-за того, что она не ушла с российского рынка после начала спецоперации. Об этом рассказал председатель украинского национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.
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