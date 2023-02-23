Глава МИД Украины: конфликт закончится только на условиях Киева

23 февраля 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

На Украине требуют вывода армии РФ и возврата территорий Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова завершить конфликт с Россией только на условиях «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Три месяца назад президент Владимир Зеленский изложил наше видение обеспечения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира на Украине, а также глобальной безопасности, формулу мира. Каждый из этих шагов может быть реализован, если будет сильная воля к миру среди многих государств», — сказал Кулеба во время выступления в ООН . По его словам, предложения Зеленского являются реалистичными. Среди предложений Зеленского есть требование о выводе российской армии и прекращении боевых действий. Также президент Украины хочет восстановления территориального суверенитета страны в пределах границ, признанных международно. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «формулу мира» абсурдной. В Кремле расценили такое заявление Зеленского как нежелание проводить переговоры. В Совфеде призвали учесть интересы России в «формуле мира», передает RT.

Украина готова завершить конфликт с Россией только на условиях «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Три месяца назад президент Владимир Зеленский изложил наше видение обеспечения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира на Украине, а также глобальной безопасности, формулу мира. Каждый из этих шагов может быть реализован, если будет сильная воля к миру среди многих государств», — сказал Кулеба во время выступления в ООН. По его словам, предложения Зеленского являются реалистичными. Среди предложений Зеленского есть требование о выводе российской армии и прекращении боевых действий. Также президент Украины хочет восстановления территориального суверенитета страны в пределах границ, признанных международно. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «формулу мира» абсурдной. В Кремле расценили такое заявление Зеленского как нежелание проводить переговоры. В Совфеде призвали учесть интересы России в «формуле мира», передает RT.