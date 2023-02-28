28 февраля 2023

Из Челябинска в ДНР отправили фуру с косметикой и парфюмерией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветочная акция студентов
Жительницы ДНР к 8 марта получат наборы с косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами Фото:

Волонтеры из Челябинска 1 марта отправили десятитонную машину в ДНР с подарками для женщин к 8 марта с косметикой и парфюмерией. Об этом сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт.

«Сегодня отправляем в ДНР десятитонную машину с подарками. Их к 8 марта получат женщины наших подшефных городов — Ясиноватой и Волновахи. Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале.

На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели. Сбор вели в Челябинске силами активистов проекта «Женское движение Единой России».

Это уже вторая фура с подарками. Первый грузовик с косметикой и другими приятными женскими принадлежностями ушел в ДРН 23 февраля. В соцсетях сообщается, что все посылки были успешно доставлены, и на следующей неделе начнется их вручение.

На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели
Фото:
Первый грузовик с косметикой и другими приятными женскими принадлежностями ушел в ДРН 23 февраля
Фото:

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Волонтеры из Челябинска 1 марта отправили десятитонную машину в ДНР с подарками для женщин к 8 марта с косметикой и парфюмерией. Об этом сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт. «Сегодня отправляем в ДНР десятитонную машину с подарками. Их к 8 марта получат женщины наших подшефных городов — Ясиноватой и Волновахи. Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале. На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели. Сбор вели в Челябинске силами активистов проекта «Женское движение Единой России». Это уже вторая фура с подарками. Первый грузовик с косметикой и другими приятными женскими принадлежностями ушел в ДРН 23 февраля. В соцсетях сообщается, что все посылки были успешно доставлены, и на следующей неделе начнется их вручение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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