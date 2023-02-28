Жительницы ДНР к 8 марта получат наборы с косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Волонтеры из Челябинска 1 марта отправили десятитонную машину в ДНР с подарками для женщин к 8 марта с косметикой и парфюмерией. Об этом сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт.

«Сегодня отправляем в ДНР десятитонную машину с подарками. Их к 8 марта получат женщины наших подшефных городов — Ясиноватой и Волновахи. Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале.

На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели. Сбор вели в Челябинске силами активистов проекта «Женское движение Единой России».

Это уже вторая фура с подарками. Первый грузовик с косметикой и другими приятными женскими принадлежностями ушел в ДРН 23 февраля. В соцсетях сообщается, что все посылки были успешно доставлены, и на следующей неделе начнется их вручение.

На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели Фото: соц.сети Ирины Гехт