Волонтеры из Челябинска 1 марта отправили десятитонную машину в ДНР с подарками для женщин к 8 марта с косметикой и парфюмерией. Об этом сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт.
«Сегодня отправляем в ДНР десятитонную машину с подарками. Их к 8 марта получат женщины наших подшефных городов — Ясиноватой и Волновахи. Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале.
На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели. Сбор вели в Челябинске силами активистов проекта «Женское движение Единой России».
Это уже вторая фура с подарками. Первый грузовик с косметикой и другими приятными женскими принадлежностями ушел в ДРН 23 февраля. В соцсетях сообщается, что все посылки были успешно доставлены, и на следующей неделе начнется их вручение.
На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели
Фото: соц.сети Ирины Гехт
Первый грузовик с косметикой и другими приятными женскими принадлежностями ушел в ДРН 23 февраля
Волонтеры из Челябинска 1 марта отправили десятитонную машину в ДНР с подарками для женщин к 8 марта с косметикой и парфюмерией. Об этом сообщила первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт. «Сегодня отправляем в ДНР десятитонную машину с подарками. Их к 8 марта получат женщины наших подшефных городов — Ясиноватой и Волновахи. Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей», — поделилась Ирина Гехт в своем telegram-канале. На призыв порадовать к празднику жителей ДНР откликнулись предприниматели, чиновники, общественные деятели. Сбор вели в Челябинске силами активистов проекта «Женское движение Единой России». Это уже вторая фура с подарками. Первый грузовик с косметикой и другими приятными женскими принадлежностями ушел в ДРН 23 февраля. В соцсетях сообщается, что все посылки были успешно доставлены, и на следующей неделе начнется их вручение.