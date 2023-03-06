В России хотят создать игру, которая научит, как вести себя на поле боя

07 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В реалистичном шутере оружие должно перегреваться и заклинивать, сказал Михаил Пименов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для россиян есть смысл разработать компьютерную игру, которая бы познакомила игроков с военными профессиями и особенностями ведения тактических боев. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию направления игровой индустрии в Университете «Синергия» Михаил Пименов. «У игроков должна появиться возможность выбирать военные специальности и виды вооруженных сил РФ, чтобы понимать особенности ведения тактических боев и использования разных вооружений. Оружие в игре должно вести себя так же, как и в реальной жизни, то есть заклинивать, перегреваться, изнашиваться, а главное — иметь свои отличительные характеристики, влияющие на время перезарядки или способ прицеливания. Для этого разработчикам необходимо будет уделить особое внимание реалистичной баллистике и физике пробитий. В результате игрок научится поражать цели, учитывая особенности локации, видимость, направление ветра и погодные условия, а также используя данные со спутников и с дронов, чтобы ориентироваться на местности и выбирать наиболее оптимальные позиции для ведения огня на близких и дальних дистанциях», — сказал Михаил Пименов. Игра может иметь и обучающий аспект, отметил собеседник URA.RU. «Для этого в игру целесообразно интегрировать образы реально существующих исторических фигур, признанных героями страны за выдающиеся стратегические и тактические навыки. Безопасная передача накопленных знаний в интерактивной форме сможет эффективно выполнять задачи в образовании, сохранении исторического и культурного наследия, а также помочь в будущем сохранить множество жизней. При этом перегружать игру патриотическим контентом тоже не стоит, чтобы не потерять часть потенциальной аполитичной аудитории», — добавил эксперт. По его словам, есть необходимость учитывать в игре человеческий фактор. «Она станет максимально достоверной, если на состояние персонажа будут влиять усталость, уровень стресса, голод, жажда и травмы. За время игрового процесса человек должен научиться оказывать первую медицинскую помощь, собирать противогаз или, к примеру, ставить армейскую палатку. Чем больше практичного контента удастся встроить в игру, тем она будет реалистичнее и полезнее. Таким образом, одной из главных задач шутера станет подготовка игроков к грамотному и эффективному поведению в опасных условиях с целью сохранения жизни — как своей собственной, так и своих напарников», — добавил специалист. Сейчас уже есть схожие по реализму игры, сообщил Пименов. «Это Escape from Tarkov. Разработчики из Battlestate Games сами ездили на реальные полигоны, чтобы записать звуки выстрелов. Их опыт показывает, что к реалистичным шутерам есть интерес. Поэтому подобные симуляторы пользовался бы спросом не только среди игроков, но и мог бы заодно использоваться для настоящего обучения. Они позволяли бы снизить опасные ситуации, которые могут возникать при обучении с использованием реального оружия, при этом давая необходимую базу для перехода на практический уровень. В идеале — сделать возможность использования VR. Он позволяет моментально генерировать разную местность, а также рассчитать баллистику и физику оружия более точно, чем специальное тренировочное оружие», — подчеркнул директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для россиян есть смысл разработать компьютерную игру, которая бы познакомила игроков с военными профессиями и особенностями ведения тактических боев. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию направления игровой индустрии в Университете «Синергия» Михаил Пименов. «У игроков должна появиться возможность выбирать военные специальности и виды вооруженных сил РФ, чтобы понимать особенности ведения тактических боев и использования разных вооружений. Оружие в игре должно вести себя так же, как и в реальной жизни, то есть заклинивать, перегреваться, изнашиваться, а главное — иметь свои отличительные характеристики, влияющие на время перезарядки или способ прицеливания. Для этого разработчикам необходимо будет уделить особое внимание реалистичной баллистике и физике пробитий. В результате игрок научится поражать цели, учитывая особенности локации, видимость, направление ветра и погодные условия, а также используя данные со спутников и с дронов, чтобы ориентироваться на местности и выбирать наиболее оптимальные позиции для ведения огня на близких и дальних дистанциях», — сказал Михаил Пименов. Игра может иметь и обучающий аспект, отметил собеседник URA.RU. «Для этого в игру целесообразно интегрировать образы реально существующих исторических фигур, признанных героями страны за выдающиеся стратегические и тактические навыки. Безопасная передача накопленных знаний в интерактивной форме сможет эффективно выполнять задачи в образовании, сохранении исторического и культурного наследия, а также помочь в будущем сохранить множество жизней. При этом перегружать игру патриотическим контентом тоже не стоит, чтобы не потерять часть потенциальной аполитичной аудитории», — добавил эксперт. По его словам, есть необходимость учитывать в игре человеческий фактор. «Она станет максимально достоверной, если на состояние персонажа будут влиять усталость, уровень стресса, голод, жажда и травмы. За время игрового процесса человек должен научиться оказывать первую медицинскую помощь, собирать противогаз или, к примеру, ставить армейскую палатку. Чем больше практичного контента удастся встроить в игру, тем она будет реалистичнее и полезнее. Таким образом, одной из главных задач шутера станет подготовка игроков к грамотному и эффективному поведению в опасных условиях с целью сохранения жизни — как своей собственной, так и своих напарников», — добавил специалист. Сейчас уже есть схожие по реализму игры, сообщил Пименов. «Это Escape from Tarkov. Разработчики из Battlestate Games сами ездили на реальные полигоны, чтобы записать звуки выстрелов. Их опыт показывает, что к реалистичным шутерам есть интерес. Поэтому подобные симуляторы пользовался бы спросом не только среди игроков, но и мог бы заодно использоваться для настоящего обучения. Они позволяли бы снизить опасные ситуации, которые могут возникать при обучении с использованием реального оружия, при этом давая необходимую базу для перехода на практический уровень. В идеале — сделать возможность использования VR. Он позволяет моментально генерировать разную местность, а также рассчитать баллистику и физику оружия более точно, чем специальное тренировочное оружие», — подчеркнул директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия».