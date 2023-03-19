Бывший глава ЕК потребовал вести переговоры с Россией

19 марта 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Евросоюз должен поддерживать связь с Россией и Китаем, считает Жан-Клод Юнкер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз должен вести переговоры с Россией, так как до вступления Украины в ЕС еще очень далеко. Такое заявление сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Я всегда стремился к диалогу как с Россией, так и с Китаем. Даже сейчас я по-прежнему придерживаюсь мнения, что мы должны поддерживать связь с Россией и Китаем, и что мы должны сигнализировать о готовности к переговорам», — сказал Юнкер. Экс-глав ЕК отметил, что Украина не вступит в Евросоюз в ближайшем будущем. «Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу», — сказал Юнкер. Он отметил, что Киев может вступить в ЕС только после полного завершения конфликта. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна выполнила все рекомендации для вступления в ЕС. Олаф Шольц подчеркивал, что для дальнейших шагов по вступлению в Евросоюз, Украине нужно соответствовать определенным критериям — соблюдать демократию, права человека и бороться с коррупцией.

Евросоюз должен вести переговоры с Россией, так как до вступления Украины в ЕС еще очень далеко. Такое заявление сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Я всегда стремился к диалогу как с Россией, так и с Китаем. Даже сейчас я по-прежнему придерживаюсь мнения, что мы должны поддерживать связь с Россией и Китаем, и что мы должны сигнализировать о готовности к переговорам», — сказал Юнкер. Экс-глав ЕК отметил, что Украина не вступит в Евросоюз в ближайшем будущем. «Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу», — сказал Юнкер. Он отметил, что Киев может вступить в ЕС только после полного завершения конфликта. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна выполнила все рекомендации для вступления в ЕС. Олаф Шольц подчеркивал, что для дальнейших шагов по вступлению в Евросоюз, Украине нужно соответствовать определенным критериям — соблюдать демократию, права человека и бороться с коррупцией.