Шмыгаль: Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС

06 марта 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

В этом году Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС, заявил Денис Шмыгаль Фото: Официальный сайт президента Украины Украина выполнила все семь рекомендаций для вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, страна начнет переговоры о вступлении в сообщество уже в этом году. «Это (выполнение всех рекомендаций — прим. URA.RU) демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении. <…> Мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру», — подчеркнул Денис Шмыгаль. Его слова приводит telegram-канал «РБК-Украина». Он акцентировал внимание на том, что правительство Украины проводит антикоррупционные мероприятия. Украина является кандидатом на вступление в ЕС с лета 2022 года. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что для дальнейших шагов по вступлению в Евросоюз, Украине нужно соответствовать определенным критериям — соблюдать демократию, права человека и бороться с коррупцией. Американский политолог Роберт Каплан, в свою очередь, спрогнозировал неприятные последствия для союза после вступления в него Украины. Он подчеркнул, что могут усложниться взаимоотношения между странами, которые являются членами ЕС.

Украина выполнила все семь рекомендаций для вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, страна начнет переговоры о вступлении в сообщество уже в этом году. «Это (выполнение всех рекомендаций — прим. URA.RU) демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении. <…> Мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру», — подчеркнул Денис Шмыгаль. Его слова приводит telegram-канал «РБК-Украина». Он акцентировал внимание на том, что правительство Украины проводит антикоррупционные мероприятия. Украина является кандидатом на вступление в ЕС с лета 2022 года. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что для дальнейших шагов по вступлению в Евросоюз, Украине нужно соответствовать определенным критериям — соблюдать демократию, права человека и бороться с коррупцией. Американский политолог Роберт Каплан, в свою очередь, спрогнозировал неприятные последствия для союза после вступления в него Украины. Он подчеркнул, что могут усложниться взаимоотношения между странами, которые являются членами ЕС.