Марочко рассказал, как ВСУ обманывают разведку РФ

Марочко: ВСУ гоняют по кругу одну и ту же военную технику

30 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

ВСУ прогоняют по селам одну и ту же технику несколько раз, чтобы обмануть солдат ВС РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы пытаются ввести солдат российской армии в заблуждение. Об этом рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он заметил, что для этого украинцы перегоняют одну и ту же технику несколько раз. «В короткий интервал времени через населенные пункты <…> показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника вооруженных формирований Украины. На автомобилях совпадают номерные знаки. На гаубицах есть одинаковые характерные отличительные признаки, появившиеся в ходе эксплуатации», — рассказал Андрей Марочко журналисту ТАСС со ссылкой на разведданные. Он считает, что украинская армия надеется таким образом запутать российских разведчиков. Ранее Марочко сообщал, что бойцы ВСУ стали чаще применять РСЗО HIMARS на луганском направлении. Он также сообщил, что большая часть снарядов не достигают целей, передает RT.

Украинские бойцы пытаются ввести солдат российской армии в заблуждение. Об этом рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он заметил, что для этого украинцы перегоняют одну и ту же технику несколько раз. «В короткий интервал времени через населенные пункты <…> показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника вооруженных формирований Украины. На автомобилях совпадают номерные знаки. На гаубицах есть одинаковые характерные отличительные признаки, появившиеся в ходе эксплуатации», — рассказал Андрей Марочко журналисту ТАСС со ссылкой на разведданные. Он считает, что украинская армия надеется таким образом запутать российских разведчиков. Ранее Марочко сообщал, что бойцы ВСУ стали чаще применять РСЗО HIMARS на луганском направлении. Он также сообщил, что большая часть снарядов не достигают целей, передает RT.