Оружие, которое поставляется Украине Западом, начало появляться у преступников в странах Европы и Африки. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Россия давно предупреждала, что оружие, поставляемое киевскому режиму, попадет на „черные рынки“ и в руки преступников и террористов. Это подтверждается фактами. Оружие начало „всплывать“ в странах Европы, что признает европейская полиция», — заявил Небензя на заседании СБ ООН. Его слова передает РИА Новости. Также, по словам постпреда, поставляемое оружие находится и у боевиков стран Африки.
Ранее Небензя заявил, что США заставляет другие страны помогать Украине, нарушая нормы в поставке вооружения. По мнению политика, данные факты указывают на то, что Запад не заинтересован в противостоянии нарушениям.
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