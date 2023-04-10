В ООН выяснили, куда в итоге попало предназначенное для ВСУ оружие

Небензя: оружие для Украины пополнило арсеналы преступников в Африке и Европе

11 апреля 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Василий Небензя заявил, что попадание оружия в руки преступников подтверждается фактами Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие, которое поставляется Украине Западом, начало появляться у преступников в странах Европы и Африки. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Россия давно предупреждала, что оружие, поставляемое киевскому режиму, попадет на „черные рынки“ и в руки преступников и террористов. Это подтверждается фактами. Оружие начало „всплывать“ в странах Европы, что признает европейская полиция», — заявил Небензя на заседании СБ ООН. Его слова передает РИА Новости. Также, по словам постпреда, поставляемое оружие находится и у боевиков стран Африки. Ранее Небензя заявил, что США заставляет другие страны помогать Украине, нарушая нормы в поставке вооружения. По мнению политика, данные факты указывают на то, что Запад не заинтересован в противостоянии нарушениям.

Оружие, которое поставляется Украине Западом, начало появляться у преступников в странах Европы и Африки. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Россия давно предупреждала, что оружие, поставляемое киевскому режиму, попадет на „черные рынки“ и в руки преступников и террористов. Это подтверждается фактами. Оружие начало „всплывать“ в странах Европы, что признает европейская полиция», — заявил Небензя на заседании СБ ООН. Его слова передает РИА Новости. Также, по словам постпреда, поставляемое оружие находится и у боевиков стран Африки. Ранее Небензя заявил, что США заставляет другие страны помогать Украине, нарушая нормы в поставке вооружения. По мнению политика, данные факты указывают на то, что Запад не заинтересован в противостоянии нарушениям.