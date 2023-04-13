13 апреля 2023

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: утечки из США не повлияют на планы Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк заявил, что утечки из США не повлияют на запланированное наступление Фото:
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Утечка секретных документов Пентагона

Рассекреченные данные Пентагона никак не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского генштаба и планы Киева по контрнаступлению. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Утекшие файлы не имеют оперативного значения. Они не повлияют на линию фронта или планирование Генерального штаба», — сказал он, передает газета The Wall Street Journal.

Журналисты газеты Джейм Марсон и Ярослав Трофимов пишут, что США и их союзники снаряжают и обучают девять украинских бригад для наступления, в то время как украинские военные самостоятельно готовят еще три бригады. Сообщается, что в настоящее время нацгвардия Украины формирует еще девять штурмовых бригад. «Типичная украинская бригада насчитывает от 5000 до 7000 военнослужащих, а это означает, что эти свежие силы могут насчитывать значительно более 100 000 солдат», — передает газета.

В апреле Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ. Из-за утечки в США Россия получила опасную для ВСУ информацию, которая позволит российской армии узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления. По мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, в США допустили поддельность попавших в интернет документов о состоянии украинской армии. Согласно статье The Washington Post, США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. Журналисты газеты The New York Times написали, что секретные документы США содержат гипотетические сценарии развития конфликта на Украине. Так, в них говорится, что конфликт между Россией и Украиной, скорее всего, будет затяжным.

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Рассекреченные данные Пентагона никак не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского генштаба и планы Киева по контрнаступлению. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Утекшие файлы не имеют оперативного значения. Они не повлияют на линию фронта или планирование Генерального штаба», — сказал он, передает газета The Wall Street Journal. Журналисты газеты Джейм Марсон и Ярослав Трофимов пишут, что США и их союзники снаряжают и обучают девять украинских бригад для наступления, в то время как украинские военные самостоятельно готовят еще три бригады. Сообщается, что в настоящее время нацгвардия Украины формирует еще девять штурмовых бригад. «Типичная украинская бригада насчитывает от 5000 до 7000 военнослужащих, а это означает, что эти свежие силы могут насчитывать значительно более 100 000 солдат», — передает газета. В апреле Пентагон допустил утечку в соцсети документов о состоянии ВСУ. Из-за утечки в США Россия получила опасную для ВСУ информацию, которая позволит российской армии узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления. По мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, в США допустили поддельность попавших в интернет документов о состоянии украинской армии. Согласно статье The Washington Post, США считают, что проблемы Украины с комплектованием ВСУ не дадут добиться результата в ходе возможного контрнаступления весной. Журналисты газеты The New York Times написали, что секретные документы США содержат гипотетические сценарии развития конфликта на Украине. Так, в них говорится, что конфликт между Россией и Украиной, скорее всего, будет затяжным.
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