Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул столицу острова Антананариву. Об этом сообщает местный портал Jeune Afrique. Как отмечает издание, бегство политика произошло на фоне протестов. В ходе митингов случались многократные столкновения между гражданскими и силовиками.

» Президент Андри Радзуэлина покинул город на фоне протестов», — говорится в тексте статьи. Также по последним данным, армейские соединения острова уже в столице и взяли ее под свой контроль.

