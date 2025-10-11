В центре Парижа прошла массовая демонстрация с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона и выхода страны из Евросоюза и НАТО. Об этом сообщают журналисты с места событий.
«Макрон, уходи!», «За выход из ЕС!», «Вотум [экс-премьеру Себастьену] Лекорню!» — гласили лозунги митингующих парижан, которые прошли маршем от бульвара Монпарнас в сторону Лувра. Акция была проведена по призыву лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, отмечает ТАСС.
«Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров», — заявил Филиппо. Он подчеркнул, что «в происходящем нет ни капли демократии», а постоянная смена премьер-министров и отсутствие стабильности свидетельствуют о кризисе управления. «Президенту стоило бы уйти в отставку», — добавил лидер «Патриотов».
Филиппо также заявил о необходимости немедленного выхода Франции из ЕС и НАТО, подчеркнув, что страна утратила возможность самостоятельно принимать ключевые решения. По его мнению, членство в этих международных структурах приводит к ограничению свободы слова, росту напряженности и экономическим трудностям. Лидер партии выразил мнение, что Франция столкнулась с «ужасающими кризисами», а отсутствие реального суверенитета не позволяет эффективно их разрешать.
Акция состоялась на фоне политических перестановок во французском правительстве. 6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку, заявив о завершении своей миссии спустя месяц после назначения. Однако уже 10 октября президент Макрон, загнанный в ловушку, вновь назначил его на эту должность, и Лекорню подтвердил согласие остаться во главе кабинета министров.
