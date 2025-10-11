Два человека пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

В результате продолжающихся атак ВСУ на приграничные территории Белгородской области сообщается о двух пострадавших среди мирного населения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Удары ВСУ по нашему региону продолжаются. Пострадали два мирных жителя», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе мужчина получил баротравму при атаке беспилотника на частный дом, а еще один житель получил тяжелые минно-взрывные и осколочные ранения от удара FPV-дрона по автомобилю. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, второго пациента в тяжелом состоянии транспортируют в белгородскую больницу.
Атаки беспилотников приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры в различных населенных пунктах региона. В селе Лозовое полностью уничтожен частный дом, а в других населенных пунктах фиксируют повреждения жилых домов, хозяйственных построек, гаражей и транспортных средств.
В Грайворонском округе в результате удара по линии электропередачи часть жителей временно остаются без электроснабжения. Аварийные бригады оперативно восстанавливают подачу энергии.
Сильные разрушения также фиксируют в Борисовском, Волоконовском, Ракитянском районах и Валуйском округе. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать и уточняться местными властями и экстренными службами, которые работают на местах происшествий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.