Глава Минцифры ответил на слухи о мобилизации из-за реестра военнообязанных

Введение единого реестра военнообязанных не связано со слухами о новой волне мобилизации. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос о возобновлении мобилизации.
«Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — написал Максут Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram.
Он отметил, что введение единого реестра военнообязанных создано для создания прозрачной системы. Повестки должны получить те граждане, которые подлежат призыву, заключил Шадаев.
Ранее Шадаев заявил, что запуск единого реестра военнообязанных будет к осеннему призыву. В реестре находятся все данные о военнообязанных. Единая база позволит избежать случаев незаконного призыва. Гражданам, получившим повестку, будет запрещен выезд из страны, передает RT.
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