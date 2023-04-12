Глава Минцифры ответил на слухи о мобилизации из-за реестра военнообязанных

Глава Минцифры Шадаев: введение единого реестра военнообязанных не связано с мобилизацией

12 апреля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Изменения не связаны со слухами о новой волне мобилизации, заявил Максут Шадаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Введение единого реестра военнообязанных не связано со слухами о новой волне мобилизации. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос о возобновлении мобилизации. «Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — написал Максут Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram. Он отметил, что введение единого реестра военнообязанных создано для создания прозрачной системы. Повестки должны получить те граждане, которые подлежат призыву, заключил Шадаев. Ранее Шадаев заявил, что запуск единого реестра военнообязанных будет к осеннему призыву. В реестре находятся все данные о военнообязанных. Единая база позволит избежать случаев незаконного призыва. Гражданам, получившим повестку, будет запрещен выезд из страны, передает RT.

Введение единого реестра военнообязанных не связано со слухами о новой волне мобилизации. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос о возобновлении мобилизации. «Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — написал Максут Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram. Он отметил, что введение единого реестра военнообязанных создано для создания прозрачной системы. Повестки должны получить те граждане, которые подлежат призыву, заключил Шадаев. Ранее Шадаев заявил, что запуск единого реестра военнообязанных будет к осеннему призыву. В реестре находятся все данные о военнообязанных. Единая база позволит избежать случаев незаконного призыва. Гражданам, получившим повестку, будет запрещен выезд из страны, передает RT.