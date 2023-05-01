«Ведомости»: в России собрали более 12 тысяч экспонатов для музеев СВО

02 мая 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

В музеях начнут выставлять предметы из зоны СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из зоны специальной военной операции на Украине для отправки в российские музеи собрали 12500 предметов. Об этом рассказал представитель пресс-службы Министерства культуры РФ. «За время работы группы было собрано более 12 500 предметов. Сотрудники музеев собирают артефакты, проводят репортажные съемки, в том числе интервью с местными жителями. В связи с поручением президента РФ Минкультуры проработает алгоритм передачи собранных артефактов в музейные коллекции регионов страны», — передают «Ведомости» слова представителя Минкультуры. Там также уточнили, что в апреле ведомство совместно с Российским историческим обществом создало межмузейное объединение, работающее вместе над «историей вооруженной агресси Украины против народа Донбасса и проведением СВО на Украине». В одном из них уже заняты подготовкой первой выставки. Она пройдет в Государственном историческом музее. Ранее президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные СВО. Подготовить все необходимое для этого было поручено Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны России. Помочь им также должны различные ассоциации, которые занимаются поисковыми работами. Помимо этого ведомства займутся вопросом изучения СВО с исторической точки зрения. Результаты этого поручения президенту доложат 30 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из зоны специальной военной операции на Украине для отправки в российские музеи собрали 12500 предметов. Об этом рассказал представитель пресс-службы Министерства культуры РФ. «За время работы группы было собрано более 12 500 предметов. Сотрудники музеев собирают артефакты, проводят репортажные съемки, в том числе интервью с местными жителями. В связи с поручением президента РФ Минкультуры проработает алгоритм передачи собранных артефактов в музейные коллекции регионов страны», — передают «Ведомости» слова представителя Минкультуры. Там также уточнили, что в апреле ведомство совместно с Российским историческим обществом создало межмузейное объединение, работающее вместе над «историей вооруженной агресси Украины против народа Донбасса и проведением СВО на Украине». В одном из них уже заняты подготовкой первой выставки. Она пройдет в Государственном историческом музее. Ранее президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные СВО. Подготовить все необходимое для этого было поручено Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны России. Помочь им также должны различные ассоциации, которые занимаются поисковыми работами. Помимо этого ведомства займутся вопросом изучения СВО с исторической точки зрения. Результаты этого поручения президенту доложат 30 декабря.