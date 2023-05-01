01 мая 2023

«Ведомости»: в России собрали более 12 тысяч экспонатов для музеев СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В музеях начнут выставлять предметы из зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из зоны специальной военной операции на Украине для отправки в российские музеи собрали 12500 предметов. Об этом рассказал представитель пресс-службы Министерства культуры РФ.

«За время работы группы было собрано более 12 500 предметов. Сотрудники музеев собирают артефакты, проводят репортажные съемки, в том числе интервью с местными жителями. В связи с поручением президента РФ Минкультуры проработает алгоритм передачи собранных артефактов в музейные коллекции регионов страны», — передают «Ведомости» слова представителя Минкультуры.

Там также уточнили, что в апреле ведомство совместно с Российским историческим обществом создало межмузейное объединение, работающее вместе над «историей вооруженной агресси Украины против народа Донбасса и проведением СВО на Украине». В одном из них уже заняты подготовкой первой выставки. Она пройдет в Государственном историческом музее.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные СВО. Подготовить все необходимое для этого было поручено Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны России. Помочь им также должны различные ассоциации, которые занимаются поисковыми работами. Помимо этого ведомства займутся вопросом изучения СВО с исторической точки зрения. Результаты этого поручения президенту доложат 30 декабря.

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Из зоны специальной военной операции на Украине для отправки в российские музеи собрали 12500 предметов. Об этом рассказал представитель пресс-службы Министерства культуры РФ. «За время работы группы было собрано более 12 500 предметов. Сотрудники музеев собирают артефакты, проводят репортажные съемки, в том числе интервью с местными жителями. В связи с поручением президента РФ Минкультуры проработает алгоритм передачи собранных артефактов в музейные коллекции регионов страны», — передают «Ведомости» слова представителя Минкультуры. Там также уточнили, что в апреле ведомство совместно с Российским историческим обществом создало межмузейное объединение, работающее вместе над «историей вооруженной агресси Украины против народа Донбасса и проведением СВО на Украине». В одном из них уже заняты подготовкой первой выставки. Она пройдет в Государственном историческом музее. Ранее президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные СВО. Подготовить все необходимое для этого было поручено Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны России. Помочь им также должны различные ассоциации, которые занимаются поисковыми работами. Помимо этого ведомства займутся вопросом изучения СВО с исторической точки зрения. Результаты этого поручения президенту доложат 30 декабря.
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