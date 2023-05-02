Подоляк назвал вручение российских паспортов «технологией устрашения»

02 мая 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Жители новых регионов готовы месяцами ждать получение паспорта РФ, отмечал ранее Владимир Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Вручения российских паспортов жителям бывших территорий Украины является якобы «технологией устрашения». Так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который призвал жителей новых регионов РФ оформить российские паспорта. «Принуждение к российскому паспорту является одной из важных технологий устрашения со стороны РФ <…> Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших «российское гражданство», — написал Михаил Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Однако многие жители новых регионов РФ готовы получить российский паспорт, чтобы воспользоваться социальными льготами. В марте президент России Владимир Путин отметил, что жители новых регионов выстраиваются в очереди для получения российского паспорта. По его словам, из-за большого числа желающих, очередь длится месяцами. Ранее Дмитрий Лубинец предложил жителям новых регионов оформить российские паспорта. Он отметил, что жители бывших территорий Украины не будут подвергнуты опасности со стороны украинских спецслужб, передает «Федеральное агентство новостей».

Вручения российских паспортов жителям бывших территорий Украины является якобы «технологией устрашения». Так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который призвал жителей новых регионов РФ оформить российские паспорта. «Принуждение к российскому паспорту является одной из важных технологий устрашения со стороны РФ <…> Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших «российское гражданство», — написал Михаил Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Однако многие жители новых регионов РФ готовы получить российский паспорт, чтобы воспользоваться социальными льготами. В марте президент России Владимир Путин отметил, что жители новых регионов выстраиваются в очереди для получения российского паспорта. По его словам, из-за большого числа желающих, очередь длится месяцами. Ранее Дмитрий Лубинец предложил жителям новых регионов оформить российские паспорта. Он отметил, что жители бывших территорий Украины не будут подвергнуты опасности со стороны украинских спецслужб, передает «Федеральное агентство новостей».