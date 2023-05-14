В Подмосковье пенсионер погиб от взрыва страйкбольной гранаты

14 мая 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Пенсионер погиб от взрыва страйкбольной гранаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пенсионер Евгений умер из-за взрыва страйкбольной гранаты в Подмосковье. Она разорвалась у него в руках. «В какой-то момент пенсионер достал из кармана предмет, похожий на гранату, стал крутить ее в руках и отошел от беседки. Раздался взрыв, друзья подбежали и увидели мужчину на земле», — передает telegram-канал SHOT. Врачи госпитализировали Евгения, однако он умер в больнице из-за полученных травм и травматического шока. Уточняется, что полицейские проводят проверку. Пенсионер крутил в руках страйкбольную гранату.

Пенсионер Евгений умер из-за взрыва страйкбольной гранаты в Подмосковье. Она разорвалась у него в руках. «В какой-то момент пенсионер достал из кармана предмет, похожий на гранату, стал крутить ее в руках и отошел от беседки. Раздался взрыв, друзья подбежали и увидели мужчину на земле», — передает telegram-канал SHOT. Врачи госпитализировали Евгения, однако он умер в больнице из-за полученных травм и травматического шока. Уточняется, что полицейские проводят проверку. Пенсионер крутил в руках страйкбольную гранату.