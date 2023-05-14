В Подмосковье пенсионер погиб от взрыва страйкбольной гранаты

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Пенсионер погиб от взрыва страйкбольной гранаты Фото:

Пенсионер Евгений умер из-за взрыва страйкбольной гранаты в Подмосковье. Она разорвалась у него в руках.

«В какой-то момент пенсионер достал из кармана предмет, похожий на гранату, стал крутить ее в руках и отошел от беседки. Раздался взрыв, друзья подбежали и увидели мужчину на земле», — передает telegram-канал SHOT. Врачи госпитализировали Евгения, однако он умер в больнице из-за полученных травм и травматического шока. Уточняется, что полицейские проводят проверку. Пенсионер крутил в руках страйкбольную гранату.

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Пенсионер Евгений умер из-за взрыва страйкбольной гранаты в Подмосковье. Она разорвалась у него в руках. «В какой-то момент пенсионер достал из кармана предмет, похожий на гранату, стал крутить ее в руках и отошел от беседки. Раздался взрыв, друзья подбежали и увидели мужчину на земле», — передает telegram-канал SHOT. Врачи госпитализировали Евгения, однако он умер в больнице из-за полученных травм и травматического шока. Уточняется, что полицейские проводят проверку. Пенсионер крутил в руках страйкбольную гранату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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