Медведев напомнил Киссинджеру о возрасте в ответ на предложение принять Украину в НАТО

18 мая 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим попытается вернуть территории после вступления в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После вступления Украины в НАТО киевский режим не откажется от попыток вернуть территории. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украину нужно принять в НАТО, отметив, что 99-летнему политику это должно быть понятно. «Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами и…», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . По словам политика, Киссенджеру в своем возрасте должно быть понятно, что заявления о предотвращении экзистенциальных угроз не действуют в ходе кровавых конфликтов. Он также напомнил, что через десять дней Киссенджеру исполняется 100 лет. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине необходимо дать членство в НАТО из-за ее малоопытного руководства. Он отметил, что Украина будет страной с наилучшим военным потенциалом, но с маленьким стратегическим опытом в руководстве среди европейских стран.

После вступления Украины в НАТО киевский режим не откажется от попыток вернуть территории. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украину нужно принять в НАТО, отметив, что 99-летнему политику это должно быть понятно. «Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами и…», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По словам политика, Киссенджеру в своем возрасте должно быть понятно, что заявления о предотвращении экзистенциальных угроз не действуют в ходе кровавых конфликтов. Он также напомнил, что через десять дней Киссенджеру исполняется 100 лет. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине необходимо дать членство в НАТО из-за ее малоопытного руководства. Он отметил, что Украина будет страной с наилучшим военным потенциалом, но с маленьким стратегическим опытом в руководстве среди европейских стран.