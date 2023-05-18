Медведев напомнил Киссинджеру о возрасте в ответ на предложение принять Украину в НАТО

После вступления Украины в НАТО киевский режим не откажется от попыток вернуть территории. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украину нужно принять в НАТО, отметив, что 99-летнему политику это должно быть понятно.
«Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами и…», — написал Дмитрий Медведев в своем
По словам политика, Киссенджеру в своем возрасте должно быть понятно, что заявления о предотвращении экзистенциальных угроз не действуют в ходе кровавых конфликтов. Он также напомнил, что через десять дней Киссенджеру исполняется 100 лет.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине необходимо дать членство в НАТО из-за ее малоопытного руководства. Он отметил, что Украина будет страной с наилучшим военным потенциалом, но с маленьким стратегическим опытом в руководстве среди европейских стран.
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