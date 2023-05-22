В США заявили о базах для F-16 на Украине

Министр ВВС США Кендалл: поставленные Киеву F-16 будут базироваться на Украине

22 мая 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 не будут располагаться на военных базах НАТО в случаях передаче их Украине, заявил Фрэнк Кендалл Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16 будут базироваться на Украине, а не на военных базах НАТО. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. «Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <…> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — заявил Фрэнк Кендалл, его слова приводит ТАСС. Таким образом он прокомментировал вопрос, касающийся места размещения истребителей F-16. Также Кендалл отметил, что страны Запада еще не решили, где пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучаться. Во время встречи с вашингтонской группой военных обозревателей Кендалл также прокомментировал то, как изменится ход боевых действий из-за F-16. По его словам, Украина не сможет получить радикального преимущества, которое было бы способно переломить ход боевых действий. Ранее В США заявили, что в скором времени пилоты ВСУ приступят к обучению на F-16. Во время обучения будет решен вопрос о дате поставок истребителей Киеву, передает «Федеральное агентство новостей».

Истребители F-16 будут базироваться на Украине, а не на военных базах НАТО. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. «Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <…> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — заявил Фрэнк Кендалл, его слова приводит ТАСС. Таким образом он прокомментировал вопрос, касающийся места размещения истребителей F-16. Также Кендалл отметил, что страны Запада еще не решили, где пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучаться. Во время встречи с вашингтонской группой военных обозревателей Кендалл также прокомментировал то, как изменится ход боевых действий из-за F-16. По его словам, Украина не сможет получить радикального преимущества, которое было бы способно переломить ход боевых действий. Ранее В США заявили, что в скором времени пилоты ВСУ приступят к обучению на F-16. Во время обучения будет решен вопрос о дате поставок истребителей Киеву, передает «Федеральное агентство новостей».