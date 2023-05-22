В США заявили, что F-16 не дадут Украине преимущества

Передача Украине американских истребителей F-16 не сможет кардинально изменить ход боевых действий в сторону Киева. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.
«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение (соотношение военных сил — прим. URA.RU», — заявил Фрэнк Кендалл, его слова приводит ТАСС. Кендалл комментировал решение США передать Украине истребителей F-16.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обсудят в скором времени вопрос передачи F-16 Киеву, передает «Федеральная служба новостей». Сам президент США Джо Байден заявил, что пилоты Вооруженных сил Украины будут обучаться летать на американских истребителях.
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