В США заявили, что F-16 не дадут Украине преимущества

Министр ВВС США Кендалл: F-16 не переломят ход боевых действий в пользу Киева
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Украина не сможет получить преимущества в воздухе из-за F-16, заявил Фрэнк Кендалл Фото:
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Передача Украине американских истребителей F-16 не сможет кардинально изменить ход боевых действий в сторону Киева. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение (соотношение военных сил — прим. URA.RU», — заявил Фрэнк Кендалл, его слова приводит ТАСС. Кендалл комментировал решение США передать Украине истребителей F-16.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обсудят в скором времени вопрос передачи F-16 Киеву, передает «Федеральная служба новостей». Сам президент США Джо Байден заявил, что пилоты Вооруженных сил Украины будут обучаться летать на американских истребителях.

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Передача Украине американских истребителей F-16 не сможет кардинально изменить ход боевых действий в сторону Киева. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. «Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение (соотношение военных сил — прим. URA.RU», — заявил Фрэнк Кендалл, его слова приводит ТАСС. Кендалл комментировал решение США передать Украине истребителей F-16. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обсудят в скором времени вопрос передачи F-16 Киеву, передает «Федеральная служба новостей». Сам президент США Джо Байден заявил, что пилоты Вооруженных сил Украины будут обучаться летать на американских истребителях.
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