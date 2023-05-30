В Москве BMW врезался в толпу людей. Видео

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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, bmw, инспектор дпс, бмв, проверка документов
Пострадавшие госпитализированы, сообщили в МВД Фото:

В Москве водитель автомобиля BMW врезался в толпу людей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

«Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар и сбил трех человек», — передает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД. Там отметили, что пострадавшие госпитализированы. Авария произошла на тротуаре у колледжа на Олимпийском проспекте.

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В Москве водитель автомобиля BMW врезался в толпу людей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. «Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар и сбил трех человек», — передает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД. Там отметили, что пострадавшие госпитализированы. Авария произошла на тротуаре у колледжа на Олимпийском проспекте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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