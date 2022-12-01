Минпросвещения пообещало учитывать мнение родителей по школьной форме

02 декабря 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Де-факто школьная форма и не выходила из оборота, поскольку на последние звонки все старшеклассники приходили в ней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях Российской Федерации, будут приниматься после опроса родителей и общественности. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. «Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется. Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом», — сообщил Бугаев в ходе II Конгресса молодых ученых, проходящем в территории Парка наук и искусств «Сириус», передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общения с депутатами Госдумы на правительственном часе высказался о введении школьной формы в образовательных учреждениях. Депутаты в целом положительно отнеслись к этой инициативе. Ранее в министерстве просвещения рассказали о планах относительно ЕГЭ.

Решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях Российской Федерации, будут приниматься после опроса родителей и общественности. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. «Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется. Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом», — сообщил Бугаев в ходе II Конгресса молодых ученых, проходящем в территории Парка наук и искусств «Сириус», передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общения с депутатами Госдумы на правительственном часе высказался о введении школьной формы в образовательных учреждениях. Депутаты в целом положительно отнеслись к этой инициативе. Ранее в министерстве просвещения рассказали о планах относительно ЕГЭ.