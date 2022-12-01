01 декабря 2022

Минпросвещения пообещало учитывать мнение родителей по школьной форме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский рынок. Курган, школьная форма, некрасовский рынок, некрасовская ярмарка
Де-факто школьная форма и не выходила из оборота, поскольку на последние звонки все старшеклассники приходили в ней Фото:

Решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях Российской Федерации, будут приниматься после опроса родителей и общественности. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется. Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом», — сообщил Бугаев в ходе II Конгресса молодых ученых, проходящем в территории Парка наук и искусств «Сириус», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общения с депутатами Госдумы на правительственном часе высказался о введении школьной формы в образовательных учреждениях. Депутаты в целом положительно отнеслись к этой инициативе. Ранее в министерстве просвещения рассказали о планах относительно ЕГЭ.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях Российской Федерации, будут приниматься после опроса родителей и общественности. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. «Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется. Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом», — сообщил Бугаев в ходе II Конгресса молодых ученых, проходящем в территории Парка наук и искусств «Сириус», передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общения с депутатами Госдумы на правительственном часе высказался о введении школьной формы в образовательных учреждениях. Депутаты в целом положительно отнеслись к этой инициативе. Ранее в министерстве просвещения рассказали о планах относительно ЕГЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...