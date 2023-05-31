Медведев: любой британский чиновник — законная цель РФ

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Россия имеет право уничтожать любых чиновников Великобритании, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любой государственный чиновник Великобритании является законной целью РФ для уничтожения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он ответил министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли, который заявил, что Украина «имеет законное право проецировать силу за пределами своих границ».

«Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России. В этом случае любой из ее государственных чиновников (как военных, так и гражданских, которые способствуют войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал Медведев в соцсетях.

Ранее Клеверли оправдал атаку украинских дронов на Москву, передает телеканал 360. По его словам, Украина «имеет легитимное право защищаться».

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Любой государственный чиновник Великобритании является законной целью РФ для уничтожения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он ответил министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли, который заявил, что Украина «имеет законное право проецировать силу за пределами своих границ». «Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России. В этом случае любой из ее государственных чиновников (как военных, так и гражданских, которые способствуют войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал Медведев в соцсетях. Ранее Клеверли оправдал атаку украинских дронов на Москву, передает телеканал 360. По его словам, Украина «имеет легитимное право защищаться».
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