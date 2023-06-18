Что известно о захвате Kaspi Bank в Астане

Мужчина требовал перевести деньги банка малоимущим и нуждающимся
В Астане вооруженный мужчина удерживал заложников в банке Kaspi. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.
- В здании Kaspi Bank на улице Достык вооруженный мужчина заперся вместе с посетителями учреждения. Как сообщил telegram-канал Mash, мужчина требовал перевести все деньги банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На место происшествия прибыл спецназ.
- Силовики установили личность захватчика. Им оказался 30-летний Алихан Мурадов. Также сообщилось, что внутри банка на момент захвата были только сотрудники.
- Полиция Казахстана сообщила, что в заложниках в Kaspi Bank оказались семь человек. Там добавили, что профессионалы начали переговоры с захватчиком. Также на место прибыли сотрудники отряда специального назначения.
- Сотрудники отряда специального назначения «Арлан» провели штурм банка. Спецназ забежал внутрь здания.
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Полиция сообщила об освобождении спецназом всех заложников. В ведомстве отметили, что их осмотрели медики, никто из сотрудников банка не пострадал. Захватчик был обезврежен. Руководил спецоперацией министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, он также вел переговоры с захватчиком.
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В сети появилось видео, на кадрах которого полиция выводит захватчика из банка.
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