Нарышкин заявил о «чистках» в украинских загранучреждениях

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Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, нарышкин сергей
Киевские власти отлавливают и возвращают в страну нелояльных чиновников, заявил Нарышкин Фото:

В украинских заграничных государственных учреждениях проводятся массовые «чистки», чтобы выявить нелояльных сотрудников и вернуть их на родину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«В загранучреждениях Украины проходят масштабные „чистки“, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников», — передает слова Нарышкина пресс-бюро СВР. Он уточнил, что пойманных нелояльных сотрудников затем экстрадируют на родину.

Ранее Нарышкин заявил, что украинские чиновники стали сбегать из страны с помощью загранкомандировок. Он отметил, что все это происходит параллельно с массовой утечкой из Украины трудоспособного населения.

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В украинских заграничных государственных учреждениях проводятся массовые «чистки», чтобы выявить нелояльных сотрудников и вернуть их на родину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «В загранучреждениях Украины проходят масштабные „чистки“, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников», — передает слова Нарышкина пресс-бюро СВР. Он уточнил, что пойманных нелояльных сотрудников затем экстрадируют на родину. Ранее Нарышкин заявил, что украинские чиновники стали сбегать из страны с помощью загранкомандировок. Он отметил, что все это происходит параллельно с массовой утечкой из Украины трудоспособного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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