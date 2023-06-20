Нарышкин заявил о «чистках» в украинских загранучреждениях

20 июня 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Киевские власти отлавливают и возвращают в страну нелояльных чиновников, заявил Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В украинских заграничных государственных учреждениях проводятся массовые «чистки», чтобы выявить нелояльных сотрудников и вернуть их на родину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «В загранучреждениях Украины проходят масштабные „чистки“, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников», — передает слова Нарышкина пресс-бюро СВР. Он уточнил, что пойманных нелояльных сотрудников затем экстрадируют на родину. Ранее Нарышкин заявил, что украинские чиновники стали сбегать из страны с помощью загранкомандировок. Он отметил, что все это происходит параллельно с массовой утечкой из Украины трудоспособного населения.

В украинских заграничных государственных учреждениях проводятся массовые «чистки», чтобы выявить нелояльных сотрудников и вернуть их на родину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «В загранучреждениях Украины проходят масштабные „чистки“, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников», — передает слова Нарышкина пресс-бюро СВР. Он уточнил, что пойманных нелояльных сотрудников затем экстрадируют на родину. Ранее Нарышкин заявил, что украинские чиновники стали сбегать из страны с помощью загранкомандировок. Он отметил, что все это происходит параллельно с массовой утечкой из Украины трудоспособного населения.