В украинских заграничных государственных учреждениях проводятся массовые «чистки», чтобы выявить нелояльных сотрудников и вернуть их на родину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«В загранучреждениях Украины проходят масштабные „чистки“, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников», — передает слова Нарышкина пресс-бюро СВР. Он уточнил, что пойманных нелояльных сотрудников затем экстрадируют на родину.
Ранее Нарышкин заявил, что украинские чиновники стали сбегать из страны с помощью загранкомандировок. Он отметил, что все это происходит параллельно с массовой утечкой из Украины трудоспособного населения.
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