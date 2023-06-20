Глава СВР: украинские чиновники стали часто сбегать из страны с помощью командировок

Все больше украинских чиновников покидает страну, прикрываясь командировками
Представители украинских ведомств начали все чаще сбегать из страны с помощью долгих заграничных командировок. Об этом заявил начальник Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, минобороны, спецслужб и МВД», — передает слова Сергея Нарышкина пресс-служба СВР. Сообщение передает РИА Новости.
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