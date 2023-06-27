Лукашенко заявил об угрозе нового глобального конфликта

В мире растет угроза нового глобального конфликта, заявил Александр Лукашенко
В мире существует угроза нового глобального конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами.
«Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Приоритетной задачей силового блока является недопущение эскалации», — заявил Александр Лукашенко, его слова приводит агентство «Белта».
Он также отметил, что обстановка в мире накалена до предела. Лукашенко подчеркнул, что погранслужба Белоруссии ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО.
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