Лукашенко заявил об угрозе нового глобального конфликта

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
В мире растет угроза нового глобального конфликта, заявил Александр Лукашенко Фото:

В мире существует угроза нового глобального конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

«Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Приоритетной задачей силового блока является недопущение эскалации», — заявил Александр Лукашенко, его слова приводит агентство «Белта».

Он также отметил, что обстановка в мире накалена до предела. Лукашенко подчеркнул, что погранслужба Белоруссии ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО.

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В мире существует угроза нового глобального конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами. «Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Приоритетной задачей силового блока является недопущение эскалации», — заявил Александр Лукашенко, его слова приводит агентство «Белта». Он также отметил, что обстановка в мире накалена до предела. Лукашенко подчеркнул, что погранслужба Белоруссии ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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