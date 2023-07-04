В соцсетях ищут погибшего девять лет назад украинского солдата

04 июля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Виктор Мельников погиб в 2014 году в Донбассе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно распространяется информация о розыске солдата, который якобы пропал и находится в одном из российских госпиталей без сознания. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что на фотографии, распространяемой в соцсетях, изображен украинский солдат Виктор Мельников, который погиб в 2014 году в Донбассе. «Мельников Виктор Валерьевич, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Дата и место гибели: 5 августа 2014 г., с. Петропавловка, Шахтерский район, Донецкая область», — сообщает независимый информационный центр «Волонтер». В 2014 году украинский телеканал SAMAR MEDIA показал репортаж о гибели Мельникова, а также фотографии его могилы. О смерти украинского военнослужащего в это же время сообщал сайт «Битва за Украину». Данный фейк появляется в соцсетях регулярно. В частности, фотографии Мельникова с якобы информацией о его розыске публиковались в 2020 году.

В социальных сетях активно распространяется информация о розыске солдата, который якобы пропал и находится в одном из российских госпиталей без сознания. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что на фотографии, распространяемой в соцсетях, изображен украинский солдат Виктор Мельников, который погиб в 2014 году в Донбассе. «Мельников Виктор Валерьевич, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Дата и место гибели: 5 августа 2014 г., с. Петропавловка, Шахтерский район, Донецкая область», — сообщает независимый информационный центр «Волонтер». В 2014 году украинский телеканал SAMAR MEDIA показал репортаж о гибели Мельникова, а также фотографии его могилы. О смерти украинского военнослужащего в это же время сообщал сайт «Битва за Украину». Данный фейк появляется в соцсетях регулярно. В частности, фотографии Мельникова с якобы информацией о его розыске публиковались в 2020 году.