В соцсетях ищут погибшего девять лет назад украинского солдата

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Период самоизоляции. Пермь, могила, кладбище, кладбище банная гора
Виктор Мельников погиб в 2014 году в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях активно распространяется информация о розыске солдата, который якобы пропал и находится в одном из российских госпиталей без сознания. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что на фотографии, распространяемой в соцсетях, изображен украинский солдат Виктор Мельников, который погиб в 2014 году в Донбассе.

«Мельников Виктор Валерьевич, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Дата и место гибели: 5 августа 2014 г., с. Петропавловка, Шахтерский район, Донецкая область», — сообщает независимый информационный центр «Волонтер».

В 2014 году украинский телеканал SAMAR MEDIA показал репортаж о гибели Мельникова, а также фотографии его могилы. О смерти украинского военнослужащего в это же время сообщал сайт «Битва за Украину». Данный фейк появляется в соцсетях регулярно. В частности, фотографии Мельникова с якобы информацией о его розыске публиковались в 2020 году.

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В социальных сетях активно распространяется информация о розыске солдата, который якобы пропал и находится в одном из российских госпиталей без сознания. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что на фотографии, распространяемой в соцсетях, изображен украинский солдат Виктор Мельников, который погиб в 2014 году в Донбассе. «Мельников Виктор Валерьевич, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Дата и место гибели: 5 августа 2014 г., с. Петропавловка, Шахтерский район, Донецкая область», — сообщает независимый информационный центр «Волонтер». В 2014 году украинский телеканал SAMAR MEDIA показал репортаж о гибели Мельникова, а также фотографии его могилы. О смерти украинского военнослужащего в это же время сообщал сайт «Битва за Украину». Данный фейк появляется в соцсетях регулярно. В частности, фотографии Мельникова с якобы информацией о его розыске публиковались в 2020 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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