В соцсетях ищут погибшего девять лет назад украинского солдата

В социальных сетях активно распространяется информация о розыске солдата, который якобы пропал и находится в одном из российских госпиталей без сознания. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что на фотографии, распространяемой в соцсетях, изображен украинский солдат Виктор Мельников, который погиб в 2014 году в Донбассе.
«Мельников Виктор Валерьевич, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Дата и место гибели: 5 августа 2014 г., с. Петропавловка, Шахтерский район, Донецкая область», — сообщает независимый информационный центр «Волонтер».
В 2014 году украинский телеканал SAMAR MEDIA показал репортаж о гибели Мельникова, а также фотографии его могилы. О смерти украинского военнослужащего в это же время сообщал сайт «Битва за Украину». Данный фейк появляется в соцсетях регулярно. В частности, фотографии Мельникова с якобы информацией о его розыске публиковались в 2020 году.
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