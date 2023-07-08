Глава трибунала над Киевом: особенности работы Суровикина дают почву для фейков

08 июля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин был готов противостоять мятежу Евгения Пригожина, сказал Максим Григорьев Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим вместе с западными союзниками запустил волну фейков о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ), главнокомандующем ВКС, генерале армии Сергее Суровикине, поскольку он не может разглашать свое местоположение. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Общественной палаты РФ, председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. После мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начали распространяться фейки о роли в нем Суровикина. Украинские telegram-каналы, издания, признанные иноагентами, и западные источники писали о том, что Пригожин заручился поддержкой Суровикина перед началом мятежа и генерал знал о планах ЧВК. После распространялась информация об аресте Суровикина и его заместителя генерал-полковника Андрея Юдина. Даже говорили о закрытых процессах над военными, якобы причастными к мятежу. Вся эта информация была опровергнута. «Во время мятежа Пригожина было огромное количество сообщений, которые запускались ЦИПсО, западными СМИ и западными спецслужбами. Их цель была бросить тень на тех, кто занимается специальной военной операцией. Итог мятежа показал, что это сделать не удалось, так как общество сплотилось вокруг президента. Конечно, Суровикина, с учетом распространяемых слухов, нужно было бы телевидению показать и объяснить, что все хорошо и все нормально», — сказал Максим Григорьев. Новость по теме Зам Суровикина опроверг слухи о своем аресте Однако публичные выступления не входят в основные задачи Суровикина и не вписываются в режим работы военного, особенно находящегося непосредственно в зоне спецоперации, подчеркнул Григорьев. «Совершенно очевидно, что график человека, который участвует в специальной военной операции, не предусматривает открытого сообщения общественности о его местонахождении и роде занятий. Это закрытая информация», — объяснил эксперт. Политолог подчеркнул, что, когда была реальная необходимость, генерал публично высказал свою позицию по поводу событий, связанных с Пригожиным. «Я хочу напомнить, что Суровикин один из первых выпустил свое сообщение, и в интернете была видеозапись для всех желающих, где он дал очень жесткую оценку мятежу Пригожина. Не было никаких сомнений в его позиции. У него был автомат в руке, что говорит о том, что он был физически готов противостоять [мятежникам]», — заключил член Общественной палаты. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин добавил, что влияние фейков на армию минимально. «Упор делается на обывателя, особенно на тех россиян, которые проживают на приграничных территориях. В какой-то мере я могу допустить, что это может быть использовано для солдат и офицеров. Они не находятся в информационном вакууме, но для них важнее выполнять задачи на фронте, а эти вбросы, фейки и прочее для них третьестепенное», — сообщил URA.RU собеседник агентства. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО. Одним из первых призыв к прекращению мятежа высказал Суровикин, записав видеообращение. Президент России Владимир Путин назвал поступок главы ЧВК ударом в спину. Белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры и добился прекращения восстания и возвращения бойцов в полевые лагеря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киевский режим вместе с западными союзниками запустил волну фейков о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ), главнокомандующем ВКС, генерале армии Сергее Суровикине, поскольку он не может разглашать свое местоположение. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Общественной палаты РФ, председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. После мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начали распространяться фейки о роли в нем Суровикина. Украинские telegram-каналы, издания, признанные иноагентами, и западные источники писали о том, что Пригожин заручился поддержкой Суровикина перед началом мятежа и генерал знал о планах ЧВК. После распространялась информация об аресте Суровикина и его заместителя генерал-полковника Андрея Юдина. Даже говорили о закрытых процессах над военными, якобы причастными к мятежу. Вся эта информация была опровергнута. «Во время мятежа Пригожина было огромное количество сообщений, которые запускались ЦИПсО, западными СМИ и западными спецслужбами. Их цель была бросить тень на тех, кто занимается специальной военной операцией. Итог мятежа показал, что это сделать не удалось, так как общество сплотилось вокруг президента. Конечно, Суровикина, с учетом распространяемых слухов, нужно было бы телевидению показать и объяснить, что все хорошо и все нормально», — сказал Максим Григорьев. Однако публичные выступления не входят в основные задачи Суровикина и не вписываются в режим работы военного, особенно находящегося непосредственно в зоне спецоперации, подчеркнул Григорьев. «Совершенно очевидно, что график человека, который участвует в специальной военной операции, не предусматривает открытого сообщения общественности о его местонахождении и роде занятий. Это закрытая информация», — объяснил эксперт. Политолог подчеркнул, что, когда была реальная необходимость, генерал публично высказал свою позицию по поводу событий, связанных с Пригожиным. «Я хочу напомнить, что Суровикин один из первых выпустил свое сообщение, и в интернете была видеозапись для всех желающих, где он дал очень жесткую оценку мятежу Пригожина. Не было никаких сомнений в его позиции. У него был автомат в руке, что говорит о том, что он был физически готов противостоять [мятежникам]», — заключил член Общественной палаты. Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин добавил, что влияние фейков на армию минимально. «Упор делается на обывателя, особенно на тех россиян, которые проживают на приграничных территориях. В какой-то мере я могу допустить, что это может быть использовано для солдат и офицеров. Они не находятся в информационном вакууме, но для них важнее выполнять задачи на фронте, а эти вбросы, фейки и прочее для них третьестепенное», — сообщил URA.RU собеседник агентства. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО. Одним из первых призыв к прекращению мятежа высказал Суровикин, записав видеообращение. Президент России Владимир Путин назвал поступок главы ЧВК ударом в спину. Белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры и добился прекращения восстания и возвращения бойцов в полевые лагеря.