Синоптик раскрыл главную опасность для развития лесных пожаров

Метеоролог Ильин указал на опасность ветра и отсутствия дождей для развития лесных пожаров

14 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

При безоблачной погоде, жаре и сильном ветре лесной массив быстрее высушивается и становится подвержен опасности возникновения пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главным фактором для начала лесных пожаров является не только жаркая погода, но и длительный период без дождей. Об этом в беседе с URA.RU заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. «Здесь, скорее всего, не максимальные значения температур имеют значения, а продолжительность периодов без дождей, то есть насколько долго длится время без осадков, что в свою очередь приводит к высушиванию постилающей поверхности, опала листвы, травы и так далее. Поэтому максимальная температура в данной ситуации, конечно, играет свою определенную роль. Но и немаловажное значение имеет отсутствие дождей в течение длительного периода, отсутствие влаги, и, соответственно, увеличивается риск возгорания сухой травы, пала, листвы, сушняка в лесах, в тайге и так далее», — отметил Александр Ильин. По его словам, при такой ситуации риск развития пожара возрастает. «При высокой температуре, 23-27 градусов, вероятность возникновения пожаров существенна даже при малейшем попадании искры на эту сухую палую траву. Какие-то брошенные неаккуратно стеклянные предметы, будь то бутылки, осколки, даже линза от очков утерянная случайно может привести к пожару. Здесь тоже вступает дополнительный фактор наличия ветра и облачной погоды. При ясном небе и сильном ветре высушивание происходит быстрее. А когда сильный ветер и сочетание с солнечной погодой, высушивание происходит буквально за 2-4 дня и класс пожароопасности повышается», — отметил синоптик. В России на данный момент есть тенденция к увеличению числа лесных пожаров и расширению их границ, а перспективы для ее изменения пока не наблюдается, сообщил в беседе с URA.RU доктор биологических наук, заведующий Лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук. Ликвидировать лесные пожары, происходящие по естественным причинам, невозможно, отметила биолог, член Международного социально-экологического союза Валентина Сухомлинова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главным фактором для начала лесных пожаров является не только жаркая погода, но и длительный период без дождей. Об этом в беседе с URA.RU заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. «Здесь, скорее всего, не максимальные значения температур имеют значения, а продолжительность периодов без дождей, то есть насколько долго длится время без осадков, что в свою очередь приводит к высушиванию постилающей поверхности, опала листвы, травы и так далее. Поэтому максимальная температура в данной ситуации, конечно, играет свою определенную роль. Но и немаловажное значение имеет отсутствие дождей в течение длительного периода, отсутствие влаги, и, соответственно, увеличивается риск возгорания сухой травы, пала, листвы, сушняка в лесах, в тайге и так далее», — отметил Александр Ильин. По его словам, при такой ситуации риск развития пожара возрастает. «При высокой температуре, 23-27 градусов, вероятность возникновения пожаров существенна даже при малейшем попадании искры на эту сухую палую траву. Какие-то брошенные неаккуратно стеклянные предметы, будь то бутылки, осколки, даже линза от очков утерянная случайно может привести к пожару. Здесь тоже вступает дополнительный фактор наличия ветра и облачной погоды. При ясном небе и сильном ветре высушивание происходит быстрее. А когда сильный ветер и сочетание с солнечной погодой, высушивание происходит буквально за 2-4 дня и класс пожароопасности повышается», — отметил синоптик. В России на данный момент есть тенденция к увеличению числа лесных пожаров и расширению их границ, а перспективы для ее изменения пока не наблюдается, сообщил в беседе с URA.RU доктор биологических наук, заведующий Лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук. Ликвидировать лесные пожары, происходящие по естественным причинам, невозможно, отметила биолог, член Международного социально-экологического союза Валентина Сухомлинова.