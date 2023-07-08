Биолог Харук предупредил об увеличении границ лесных пожаров в России

09 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Из-за изменений климата стало больше молний, вызывающих пожары в лесах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В России есть тенденция к увеличению числа лесных пожаров и расширения их границ, и перспективы для ее изменения пока не наблюдается. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий Лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук. «В лесах Сибири и России в целом наблюдается устойчивый тренд возрастания площади лесных пожаров, их частоты и интенсивности. Увеличиваются как суммарная площадь гарей (до 15-17 млн га в год), так и средняя площадь гари, а также пропорция больших (площадью более 200 га) и экстремальных (площадью более 10 тысяч га) гарей. Граница возгораний мигрирует в направлении Северного Ледовитого океана, где она уже достигла побережья в Восточной Сибири», — сказал Вячеслав Харук. По его словам, из-за потепления стало больше молний, провоцирующих пожары. «Возрастание горимости обусловлено потеплением климата, повлекшим снижение влажности лесных горючих материалов (напочвенного покрова, валежника, сухостоя) и повышение их восприимчивости к возгоранию. Также на это повлияло увеличение засушливости климата и продолжительности пожароопасного периода. В высоких широтах, включая Арктику, значимым фактором стало стимулируемое потеплением увеличение частоты молниевых разрядов, основного (более 90%) источника возгораний», — отметил биолог. Ранее биолог, член Международного социально-экологического союза, кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова подчеркнула, что полностью ликвидировать лесные пожары, происходящие по естественным причинам, невозможно. Член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко призвал увеличить количество лесников и лесной охраны, чтобы следить за поведением людей в лесах и успевать быстрее выявлять очаги возгорания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России есть тенденция к увеличению числа лесных пожаров и расширения их границ, и перспективы для ее изменения пока не наблюдается. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий Лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук. «В лесах Сибири и России в целом наблюдается устойчивый тренд возрастания площади лесных пожаров, их частоты и интенсивности. Увеличиваются как суммарная площадь гарей (до 15-17 млн га в год), так и средняя площадь гари, а также пропорция больших (площадью более 200 га) и экстремальных (площадью более 10 тысяч га) гарей. Граница возгораний мигрирует в направлении Северного Ледовитого океана, где она уже достигла побережья в Восточной Сибири», — сказал Вячеслав Харук. По его словам, из-за потепления стало больше молний, провоцирующих пожары. «Возрастание горимости обусловлено потеплением климата, повлекшим снижение влажности лесных горючих материалов (напочвенного покрова, валежника, сухостоя) и повышение их восприимчивости к возгоранию. Также на это повлияло увеличение засушливости климата и продолжительности пожароопасного периода. В высоких широтах, включая Арктику, значимым фактором стало стимулируемое потеплением увеличение частоты молниевых разрядов, основного (более 90%) источника возгораний», — отметил биолог. Ранее биолог, член Международного социально-экологического союза, кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова подчеркнула, что полностью ликвидировать лесные пожары, происходящие по естественным причинам, невозможно. Член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко призвал увеличить количество лесников и лесной охраны, чтобы следить за поведением людей в лесах и успевать быстрее выявлять очаги возгорания.