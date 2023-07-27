Минпромторг: линзы J&J не войдут в новый список параллельного импорта

28 июля 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Контактные линзы Johnson & Johnson не будут внесены в новый перечень параллельного импорта. Об заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. «Нет, не появятся», — сказал Осьмаков в интервью на саммите «Россия-Африка». Так он ответил на вопрос, возможно ли включение линз Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта, передает РИА Новости. В этом же интервью он уточнил, что список в ближайшее время будет рассмотрен Министерством юстиции, передает RT. Он отметил, что перечень параллельного импорта уже утвержден. В мае компания Johnson & Johnson бренд —Acuvue уведомила Росздравнадзор о плановом выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue TruEye. Россияне массово стали скупать линзы из-за угрозы дефицита.

Контактные линзы Johnson & Johnson не будут внесены в новый перечень параллельного импорта. Об заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. «Нет, не появятся», — сказал Осьмаков в интервью на саммите «Россия-Африка». Так он ответил на вопрос, возможно ли включение линз Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта, передает РИА Новости. В этом же интервью он уточнил, что список в ближайшее время будет рассмотрен Министерством юстиции, передает RT. Он отметил, что перечень параллельного импорта уже утвержден. В мае компания Johnson & Johnson бренд —Acuvue уведомила Росздравнадзор о плановом выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue TruEye. Россияне массово стали скупать линзы из-за угрозы дефицита.