27 июля 2023

Минпромторг: линзы J&J не войдут в новый список параллельного импорта

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ИННОПРОМ-2016. Второй день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, минпромторг
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта Фото:
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Контактные линзы Johnson & Johnson не будут внесены в новый перечень параллельного импорта. Об заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

«Нет, не появятся», — сказал Осьмаков в интервью на саммите «Россия-Африка». Так он ответил на вопрос, возможно ли включение линз Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта, передает РИА Новости.

В этом же интервью он уточнил, что список в ближайшее время будет рассмотрен Министерством юстиции, передает RT. Он отметил, что перечень параллельного импорта уже утвержден. В мае компания Johnson & Johnson бренд —Acuvue уведомила Росздравнадзор о плановом выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue TruEye. Россияне массово стали скупать линзы из-за угрозы дефицита.

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Контактные линзы Johnson & Johnson не будут внесены в новый перечень параллельного импорта. Об заявил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. «Нет, не появятся», — сказал Осьмаков в интервью на саммите «Россия-Африка». Так он ответил на вопрос, возможно ли включение линз Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта, передает РИА Новости. В этом же интервью он уточнил, что список в ближайшее время будет рассмотрен Министерством юстиции, передает RT. Он отметил, что перечень параллельного импорта уже утвержден. В мае компания Johnson & Johnson бренд —Acuvue уведомила Росздравнадзор о плановом выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue TruEye. Россияне массово стали скупать линзы из-за угрозы дефицита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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