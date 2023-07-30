В Киеве разозлились на Зеленского после атаки беспилотников на «Москва-Сити»

Украинский режиссер Лопатенок: Зеленский атаковал «Москва сити» из-за неудач на фронте
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Владимир Зеленский (на фото) безуспешно пытается вывести из себя Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Киев не сможет вывести из себя российского президента Владимира Путина атаками по РФ из-за провалов в наступлении ВСУ. Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок на фоне украинского теракта на территории бизнес-центра «Москва-сити».

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Что известно об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити»

«Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте.

Режиссер подчеркнул, что попытки президента Украины Владимира Зеленского пошатнуть непоколебимость Путина закончится неудачей. Свою позицию Лопатенок объяснил тем, что российский лидер является настоящим государственным деятелем, а украинский глава — актер.

В ночь на 30 июля стало известно о взрывах в «Москва-сити». В результате теракта были повреждены фасады зданий бизнес-центра. По данным СМИ, из-за взрыва в башне «Око-2» пострадал охранник.

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Киев не сможет вывести из себя российского президента Владимира Путина атаками по РФ из-за провалов в наступлении ВСУ. Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок на фоне украинского теракта на территории бизнес-центра «Москва-сити». «Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте. Режиссер подчеркнул, что попытки президента Украины Владимира Зеленского пошатнуть непоколебимость Путина закончится неудачей. Свою позицию Лопатенок объяснил тем, что российский лидер является настоящим государственным деятелем, а украинский глава — актер. В ночь на 30 июля стало известно о взрывах в «Москва-сити». В результате теракта были повреждены фасады зданий бизнес-центра. По данным СМИ, из-за взрыва в башне «Око-2» пострадал охранник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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