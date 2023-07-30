В Киеве разозлились на Зеленского после атаки беспилотников на «Москва-Сити»

Украинский режиссер Лопатенок: Зеленский атаковал «Москва сити» из-за неудач на фронте

30 июля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) безуспешно пытается вывести из себя Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Киев не сможет вывести из себя российского президента Владимира Путина атаками по РФ из-за провалов в наступлении ВСУ. Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок на фоне украинского теракта на территории бизнес-центра «Москва-сити». Новость по теме Что известно об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити» «Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте. Режиссер подчеркнул, что попытки президента Украины Владимира Зеленского пошатнуть непоколебимость Путина закончится неудачей. Свою позицию Лопатенок объяснил тем, что российский лидер является настоящим государственным деятелем, а украинский глава — актер. В ночь на 30 июля стало известно о взрывах в «Москва-сити». В результате теракта были повреждены фасады зданий бизнес-центра. По данным СМИ, из-за взрыва в башне «Око-2» пострадал охранник.

Киев не сможет вывести из себя российского президента Владимира Путина атаками по РФ из-за провалов в наступлении ВСУ. Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок на фоне украинского теракта на территории бизнес-центра «Москва-сити». «Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте. Режиссер подчеркнул, что попытки президента Украины Владимира Зеленского пошатнуть непоколебимость Путина закончится неудачей. Свою позицию Лопатенок объяснил тем, что российский лидер является настоящим государственным деятелем, а украинский глава — актер. В ночь на 30 июля стало известно о взрывах в «Москва-сити». В результате теракта были повреждены фасады зданий бизнес-центра. По данным СМИ, из-за взрыва в башне «Око-2» пострадал охранник.