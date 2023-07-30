В Киеве разозлились на Зеленского после атаки беспилотников на «Москва-Сити»

Киев не сможет вывести из себя российского президента Владимира Путина атаками по РФ из-за провалов в наступлении ВСУ. Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок на фоне украинского теракта на территории бизнес-центра «Москва-сити».
«Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — написал Игорь Лопатенок в своем twitter-аккаунте.
Режиссер подчеркнул, что попытки президента Украины Владимира Зеленского пошатнуть непоколебимость Путина закончится неудачей. Свою позицию Лопатенок объяснил тем, что российский лидер является настоящим государственным деятелем, а украинский глава — актер.
В ночь на 30 июля стало известно о взрывах в «Москва-сити». В результате теракта были повреждены фасады зданий бизнес-центра. По данным СМИ, из-за взрыва в башне «Око-2» пострадал охранник.
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