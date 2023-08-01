Business Insider: Россия приспособилась к украинскому чудо-оружию

01 августа 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Российские военные смогли адаптироваться к американской реактивной системе залпового огня HIMARS Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждое новое оружие, поставляемое Украине, преподносится как революционное, однако ВС РФ успешно к нему адаптируются. Об этом пишет обозреватель Майкл Пек. «Новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается», — написал Пек в статье для Business Insider. По его словам, российские военные смогли адаптироваться к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, которая изначально казалась разрушительной во время украинских атак на склады снабжения и командные пункты. ВС РФ смогли адаптироваться за счет использования радиоэлектронной борьбы и перемещения логистических объектов и штабов за пределы досягаемости ракет HIMARS. Автор также ссылается на слова Майкла Кофмана, эксперта по российским вооруженным силам Фонда Карнеги за международный мир, который отмечает, что с тех пор, как Украина начала использовать ракеты, не было замечено значительного удара по российским силам. Причиной тому, по мнению Кофмана, адаптация Вооруженных сил РФ. Ранее экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил о том, что «чудо-оружие» не помогло ВСУ добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, только США истощаются от украинского конфликта, а не Россия, поскольку российские военные научились уничтожать западную технику, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждое новое оружие, поставляемое Украине, преподносится как революционное, однако ВС РФ успешно к нему адаптируются. Об этом пишет обозреватель Майкл Пек. «Новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается», — написал Пек в статье для Business Insider. По его словам, российские военные смогли адаптироваться к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, которая изначально казалась разрушительной во время украинских атак на склады снабжения и командные пункты. ВС РФ смогли адаптироваться за счет использования радиоэлектронной борьбы и перемещения логистических объектов и штабов за пределы досягаемости ракет HIMARS. Автор также ссылается на слова Майкла Кофмана, эксперта по российским вооруженным силам Фонда Карнеги за международный мир, который отмечает, что с тех пор, как Украина начала использовать ракеты, не было замечено значительного удара по российским силам. Причиной тому, по мнению Кофмана, адаптация Вооруженных сил РФ. Ранее экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил о том, что «чудо-оружие» не помогло ВСУ добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, только США истощаются от украинского конфликта, а не Россия, поскольку российские военные научились уничтожать западную технику, передает RT.