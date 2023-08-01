Business Insider: Россия приспособилась к украинскому чудо-оружию

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НАТО. Москва. stock, рсзо, Хаймарс, himars, M270, stock
Российские военные смогли адаптироваться к американской реактивной системе залпового огня HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Каждое новое оружие, поставляемое Украине, преподносится как революционное, однако ВС РФ успешно к нему адаптируются. Об этом пишет обозреватель Майкл Пек.

«Новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается», — написал Пек в статье для Business Insider. По его словам, российские военные смогли адаптироваться к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, которая изначально казалась разрушительной во время украинских атак на склады снабжения и командные пункты. ВС РФ смогли адаптироваться за счет использования радиоэлектронной борьбы и перемещения логистических объектов и штабов за пределы досягаемости ракет HIMARS.

Автор также ссылается на слова Майкла Кофмана, эксперта по российским вооруженным силам Фонда Карнеги за международный мир, который отмечает, что с тех пор, как Украина начала использовать ракеты, не было замечено значительного удара по российским силам. Причиной тому, по мнению Кофмана, адаптация Вооруженных сил РФ.

Ранее экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил о том, что «чудо-оружие» не помогло ВСУ добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, только США истощаются от украинского конфликта, а не Россия, поскольку российские военные научились уничтожать западную технику, передает RT.

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Каждое новое оружие, поставляемое Украине, преподносится как революционное, однако ВС РФ успешно к нему адаптируются. Об этом пишет обозреватель Майкл Пек. «Новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается», — написал Пек в статье для Business Insider. По его словам, российские военные смогли адаптироваться к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, которая изначально казалась разрушительной во время украинских атак на склады снабжения и командные пункты. ВС РФ смогли адаптироваться за счет использования радиоэлектронной борьбы и перемещения логистических объектов и штабов за пределы досягаемости ракет HIMARS. Автор также ссылается на слова Майкла Кофмана, эксперта по российским вооруженным силам Фонда Карнеги за международный мир, который отмечает, что с тех пор, как Украина начала использовать ракеты, не было замечено значительного удара по российским силам. Причиной тому, по мнению Кофмана, адаптация Вооруженных сил РФ. Ранее экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил о том, что «чудо-оружие» не помогло ВСУ добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, только США истощаются от украинского конфликта, а не Россия, поскольку российские военные научились уничтожать западную технику, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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