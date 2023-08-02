Захарова заявила о неконтролируемых последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО приведет к неконтролируемым последствиям и негативно скажется на безопасности как Европы, так и всего мира. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Любые попытки включить страну в НАТО существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что к таким последствиям приведет любая попытка так или иначе приравнять Украину к членству в Североатлантическом альянсе.
В июле в Вильнюсе проходил саммит НАТО. По его итогам Украину не приняли в альянс, но пообещали ей гарантии безопасности. Захарова подчеркнула, что в ходе саммита страны альянса решили развязать европейскую войну.
Вступление Украины в НАТО приведет к неконтролируемым последствиям и негативно скажется на безопасности как Европы, так и всего мира. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Любые попытки включить страну в НАТО существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что к таким последствиям приведет любая попытка так или иначе приравнять Украину к членству в Североатлантическом альянсе. В июле в Вильнюсе проходил саммит НАТО. По его итогам Украину не приняли в альянс, но пообещали ей гарантии безопасности. Захарова подчеркнула, что в ходе саммита страны альянса решили развязать европейскую войну.