Захарова заявила о неконтролируемых последствиях вступления Украины в НАТО

Захарова: вступление Украины в НАТО негативно скажется на мировой безопасности
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Членство Украины в НАТО приведет к негативным последствиям для всего мира, подчеркнула Мария Захарова Фото:

Вступление Украины в НАТО приведет к неконтролируемым последствиям и негативно скажется на безопасности как Европы, так и всего мира. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Любые попытки включить страну в НАТО существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что к таким последствиям приведет любая попытка так или иначе приравнять Украину к членству в Североатлантическом альянсе.

В июле в Вильнюсе проходил саммит НАТО. По его итогам Украину не приняли в альянс, но пообещали ей гарантии безопасности. Захарова подчеркнула, что в ходе саммита страны альянса решили развязать европейскую войну.

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Вступление Украины в НАТО приведет к неконтролируемым последствиям и негативно скажется на безопасности как Европы, так и всего мира. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Любые попытки включить страну в НАТО существенно осложнит ситуацию вокруг украинского кризиса, приведет к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что к таким последствиям приведет любая попытка так или иначе приравнять Украину к членству в Североатлантическом альянсе. В июле в Вильнюсе проходил саммит НАТО. По его итогам Украину не приняли в альянс, но пообещали ей гарантии безопасности. Захарова подчеркнула, что в ходе саммита страны альянса решили развязать европейскую войну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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