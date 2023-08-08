Великобритания расширила санкции против белорусских компаний

08 августа 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

МИД Великобритании внес шесть белорусских компаний в черный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, который связаны с оборонной сферой. Об этом сообщило МИД Соединенного Королевства. В документе ведомства говорится, что санкции были введены против Белорусского оптико-механического объединения, Гомельского радиозавода, разработчика и производителя оптических и оптико-электронных прицелов, приборов и систем наблюдения «Кидма тек», компании «Оршанский авиаремонтный завод», проектно-конструкторского предприятия оптико-электронной промышленности «Пеленг», компании «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», специализирующаяся на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО. После попадания в черный список у компаний будут заморожены активы в Великобритании. Причиной введения санкций назвали выгоду, которую белорусские производства получали якобы от правительства Белоруссии в «стратегически важном» для него оборонном секторе. Ранее Великобритания ввела санкции в отношении Белоруссии из-за помощи российской стороне. Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента из Республики. Великобритания также внесла в черный список международный детский центр «Артек», который расположен в Крыму. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал действия Королевства «верхом маразма», передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, который связаны с оборонной сферой. Об этом сообщило МИД Соединенного Королевства. В документе ведомства говорится, что санкции были введены против Белорусского оптико-механического объединения, Гомельского радиозавода, разработчика и производителя оптических и оптико-электронных прицелов, приборов и систем наблюдения «Кидма тек», компании «Оршанский авиаремонтный завод», проектно-конструкторского предприятия оптико-электронной промышленности «Пеленг», компании «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», специализирующаяся на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО. После попадания в черный список у компаний будут заморожены активы в Великобритании. Причиной введения санкций назвали выгоду, которую белорусские производства получали якобы от правительства Белоруссии в «стратегически важном» для него оборонном секторе. Ранее Великобритания ввела санкции в отношении Белоруссии из-за помощи российской стороне. Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента из Республики. Великобритания также внесла в черный список международный детский центр «Артек», который расположен в Крыму. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал действия Королевства «верхом маразма», передает «Царьград».