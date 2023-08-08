Путин удивился деревянным высоткам, которые планируют строить в России 08 августа 2023 в 19:03 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил Минстрою быстро решить вопрос о строении деревянных домов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин удивился строительству 12-этажных деревянных домов. Он заявил на совещании по развитию строительной отрасли, что не представляет, как это возможно. «Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить 12-этажные деревянные дома. <…> Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», — заявил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что деревянные домостроения могут быть выше 12 этажей. По его словам, пожарные службы завершат испытания девятиэтажных домов, чтобы получить право на строительство данного типа жилья. Файзуллин отметил, что в России есть возможность производства деревянных домов, как во всем мире. Путин поручил Минстрою ускорить процесс решения вопроса доступности строительства деревянного домостроения. Он подчеркнул, что было поручено решить этот вопрос еще до 1 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что в России планируют строить многоэтажные жилые дома из дерева. Такие строения намного теплее, а технология возведения опережает панельное домостроение. Президент России Владимир Путин удивился строительству 12-этажных деревянных домов. Он заявил на совещании по развитию строительной отрасли, что не представляет, как это возможно. «Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить 12-этажные деревянные дома. <…> Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», — заявил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что деревянные домостроения могут быть выше 12 этажей. По его словам, пожарные службы завершат испытания девятиэтажных домов, чтобы получить право на строительство данного типа жилья. Файзуллин отметил, что в России есть возможность производства деревянных домов, как во всем мире. Путин поручил Минстрою ускорить процесс решения вопроса доступности строительства деревянного домостроения. Он подчеркнул, что было поручено решить этот вопрос еще до 1 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что в России планируют строить многоэтажные жилые дома из дерева. Такие строения намного теплее, а технология возведения опережает панельное домостроение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям