Путин ужесточил наказание за неправильный переход железной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, рельсы, шпалы, железнодорожные пути, велопрогулка, велосипедист, колея, туризм, железная дорога
В Москве и Санкт-Петербурге штраф за неправильный переход ЖД-путей составит 1500 рублей Фото:

Российский президент Владимир Путин увеличил штраф за неправильный переход железной дороги до 1500 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу штраф будет увеличен со 100 до 500 рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, а также соответствующих областях штраф будет составлять 1500 рублей.

Ранее Владимир Путин также увеличил штраф за неявку в военкомат по повестке. Его рост составит до 30 тысяч рублей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин увеличил штраф за неправильный переход железной дороги до 1500 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу штраф будет увеличен со 100 до 500 рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, а также соответствующих областях штраф будет составлять 1500 рублей. Ранее Владимир Путин также увеличил штраф за неявку в военкомат по повестке. Его рост составит до 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...