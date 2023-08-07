Путин ужесточил наказание за неправильный переход железной дороги

В Москве и Санкт-Петербурге штраф за неправильный переход ЖД-путей составит 1500 рублей
Российский президент Владимир Путин увеличил штраф за неправильный переход железной дороги до 1500 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу штраф будет увеличен со 100 до 500 рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, а также соответствующих областях штраф будет составлять 1500 рублей.
Ранее Владимир Путин также увеличил штраф за неявку в военкомат по повестке. Его рост составит до 30 тысяч рублей.
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