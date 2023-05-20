В России начнут строить деревянные многоэтажки

21 мая 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Эксперты заявляют, что пока к подобным домам будет недоверие Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России намерены строить многоэтажные жилые дома из дерева. Такие строения намного теплее, а технология возведения опережает панельное домостроение. Однако эксперты указали на ряд недостатков деревянных домов. «К 2024 году Минстрой намерен внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца 2023-го внесут изменения в нормативы. Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях России, этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания. Технологию отличают высокая скорость возведения зданий (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии) и энергоэффективность», — цитируют данные Минстроя России «Известия». В ведомстве также отметили, что пилотные проекты разработаны для строительства в Москве и Московской области, а также в Карелии, Иркутской области и на Кавказе. Однако общество пока с опаской относится к многоэтажному домостроению из дерева. Основной вопрос будущих жителей связан с пожарной безопасностью, однако производители заявляют, что благодаря современным технологиям дерево обугливается, но конструкция остается крепкой. «Последние три-четыре года популярность различных строительных технологий, в той или иной мере задействующих древесину в качестве компонента, неуклонно растет. Еще до 2019-го потребители опасались деревянных строений из-за сложившихся стереотипов, сейчас ситуация поменялась в корне», — добавила управляющий партнер Nordhus Ольга Магилина. Ранее президент России Владимир Путин предложил расселять россиян из аварийного жилья в малоэтажные деревянные новостройки. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России намерены строить многоэтажные жилые дома из дерева. Такие строения намного теплее, а технология возведения опережает панельное домостроение. Однако эксперты указали на ряд недостатков деревянных домов. «К 2024 году Минстрой намерен внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца 2023-го внесут изменения в нормативы. Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях России, этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания. Технологию отличают высокая скорость возведения зданий (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии) и энергоэффективность», — цитируют данные Минстроя России «Известия». В ведомстве также отметили, что пилотные проекты разработаны для строительства в Москве и Московской области, а также в Карелии, Иркутской области и на Кавказе. Однако общество пока с опаской относится к многоэтажному домостроению из дерева. Основной вопрос будущих жителей связан с пожарной безопасностью, однако производители заявляют, что благодаря современным технологиям дерево обугливается, но конструкция остается крепкой. «Последние три-четыре года популярность различных строительных технологий, в той или иной мере задействующих древесину в качестве компонента, неуклонно растет. Еще до 2019-го потребители опасались деревянных строений из-за сложившихся стереотипов, сейчас ситуация поменялась в корне», — добавила управляющий партнер Nordhus Ольга Магилина. Ранее президент России Владимир Путин предложил расселять россиян из аварийного жилья в малоэтажные деревянные новостройки. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли.