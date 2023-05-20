В России начнут строить деревянные многоэтажки

В России намерены строить многоэтажные жилые дома из дерева. Такие строения намного теплее, а технология возведения опережает панельное домостроение. Однако эксперты указали на ряд недостатков деревянных домов.
«К 2024 году Минстрой намерен внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца 2023-го внесут изменения в нормативы. Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях России, этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания. Технологию отличают высокая скорость возведения зданий (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии) и энергоэффективность», — цитируют данные Минстроя России «Известия».
В ведомстве также отметили, что пилотные проекты разработаны для строительства в Москве и Московской области, а также в Карелии, Иркутской области и на Кавказе. Однако общество пока с опаской относится к многоэтажному домостроению из дерева. Основной вопрос будущих жителей связан с пожарной безопасностью, однако производители заявляют, что благодаря современным технологиям дерево обугливается, но конструкция остается крепкой.
«Последние три-четыре года популярность различных строительных технологий, в той или иной мере задействующих древесину в качестве компонента, неуклонно растет. Еще до 2019-го потребители опасались деревянных строений из-за сложившихся стереотипов, сейчас ситуация поменялась в корне», — добавила управляющий партнер Nordhus Ольга Магилина.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расселять россиян из аварийного жилья в малоэтажные деревянные новостройки. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленной отрасли.
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