Белый дом оправдался за «оскорбительное» предложение для Украины

Белый дом: в США не обсуждали вступление Украины в НАТО в обмен на территории
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Джон Кирби опроверг обсуждение возможности вступления Украины в НАТО в обмен на территории Фото:
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В США не обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО при условии, если она отдаст свои территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это не так. Это не соответствует действительности», — сообщил Кирби, отвечая на вопрос об обсуждении возможного вступления Киева в НАТО.

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Украина может вступить в альянс при условии, если отдаст России часть территории, передает «Ридус». Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не станет обменивать территории на вступление в альянс.

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В США не обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО при условии, если она отдаст свои территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Это не так. Это не соответствует действительности», — сообщил Кирби, отвечая на вопрос об обсуждении возможного вступления Киева в НАТО. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Украина может вступить в альянс при условии, если отдаст России часть территории, передает «Ридус». Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не станет обменивать территории на вступление в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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