Белый дом оправдался за «оскорбительное» предложение для Украины

Белый дом: в США не обсуждали вступление Украины в НАТО в обмен на территории

16 августа 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Джон Кирби опроверг обсуждение возможности вступления Украины в НАТО в обмен на территории Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США не обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО при условии, если она отдаст свои территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Это не так. Это не соответствует действительности», — сообщил Кирби, отвечая на вопрос об обсуждении возможного вступления Киева в НАТО. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Украина может вступить в альянс при условии, если отдаст России часть территории, передает «Ридус». Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не станет обменивать территории на вступление в альянс.

В США не обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО при условии, если она отдаст свои территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Это не так. Это не соответствует действительности», — сообщил Кирби, отвечая на вопрос об обсуждении возможного вступления Киева в НАТО. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Украина может вступить в альянс при условии, если отдаст России часть территории, передает «Ридус». Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не станет обменивать территории на вступление в альянс.