Белый дом оправдался за «оскорбительное» предложение для Украины

В США не обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО при условии, если она отдаст свои территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Это не так. Это не соответствует действительности», — сообщил Кирби, отвечая на вопрос об обсуждении возможного вступления Киева в НАТО.
Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен сообщил, что Украина может вступить в альянс при условии, если отдаст России часть территории, передает «Ридус». Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не станет обменивать территории на вступление в альянс.
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