Медведев: для вступления в НАТО Украине придется отдать РФ Киев

15 августа 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Украине потребуется перенести столицу в Киев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине придется отдать России Киев, чтобы вступить в НАТО. Это заявление было ответом на слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена о т ом, что Украина может войти в альянс при условии, если отдаст России часть территории. «И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что идея любопытная. Медведев подчеркнул, что киевскому режиму стоит перенести столицу во Львов. По словам Медведева, это возможно только при одобрении Польши. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Обозреватель Алессандро Орсини сообщил, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО, передает RT

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине придется отдать России Киев, чтобы вступить в НАТО. Это заявление было ответом на слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена о т ом, что Украина может войти в альянс при условии, если отдаст России часть территории. «И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что идея любопытная. Медведев подчеркнул, что киевскому режиму стоит перенести столицу во Львов. По словам Медведева, это возможно только при одобрении Польши. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Обозреватель Алессандро Орсини сообщил, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО, передает RT